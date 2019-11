Kisses nireklamo ng anak ni Lorna

Mrs. Delavin tinanggi ang atraso:

Tahasang bumuga ng tsika ang beteranang writer na si Manay Lolit Solis sa pamamagitan ng Instagram tungkol sa young actress na si Kisses Delavin, na ayon dito ay ini-request ipasulat ni Rap Fernandez na anak ni Lorna Tolentino.

Ayon sa kuwento ni Lolit, ang inuupahang unit nina Kisses Delavin sa Imperial Palace Suites sa Timog, Quezon City ay kanila Lorna Tolentino at sa anak nitong si Rap. Hindi umano nabayaran nina Delavin ang collateral damages na naiwan sa unit na matagal nang inupahan ng mga Delavin which is pag-aari nga nina Rap.

“Nagkaroon nga ng ‘konting’ aksidente ng pumutok ang valve ng tubig, umagos at nagbaha na naging dahilan para ma-short circuit ang elevator na kaya one month wala iyon 1 elevator ng Imperial,” kuwento ni Lolit.

Bukod pa riyan, simula raw nang umalis sina Delavin sa kanilang unit sa Imperial noong October, ang mga hindi umano nabayaran nina Kisses ay si Rap na ang sinisingil para dito, na ang dapat naman daw magbayad ay sina Kisses.

So heto nga ang dahilan kaya raw isinapubliko na ni Lolit ang isyu sa pagitan nina Rap at kampo ni Kisses: “Ang problema, iyon deposito stop payment na so ang laki ng abono ni Rap, eh ayaw na sagutin nila Kisses ang tawag sa phone para ma-clear sana ang mga dapat na obligasyon. Ayaw ko naman si Rams David (manager ni Kisses) ang singilin ni Rap, so sana mabasa ito nila Kisses Delavin para magkaayos sila sa mga dapat ayusin,” esplika ni Lolit.

After ng rebelasyon ni Lolit, tila ipinagtanggol naman ng isa pang veteran entertainment writer na si Ricky Lo si Kisses sa pamamagitan ng dalawang magkasunod na post sa Instagram. Sinabi ni Ricky na tama naman ang sinabi ni Lolit pero unfair naman daw kay Kisses dahil ang kausap umano ni Rap ay hindi ang young actress kundi ang ina nito na si Carrie Delavin.

“I think the Delavins are victims of a bad incident that could have been prevented. You’ve heard one side of the story. Hete is the other side, from Carrie: The Delavins had been staying at the unit for one year and renewed the contract for six more monrhs (until December 2019) while waiting to move to a condo unit in BGC na binili nila. Gusto ni Kisses sa Imperial kasi makapit sa kanyang place of work sa ABS (before she moved to APT/Triple A management l Like the first time, Carrie issued post-datef checks to Rap for six months. The relationship was okay…until bumaha sa unit nina Kisses,” paliwanag naman ni Ricky.

Marami daw gamit nina Kisses ang nasira at naapektuhan dahilan para lumipat sina Kisses sa kanilang unit sa BGC (Bonifacio Global City), “but only after paying the bills (association dues, water, electricity, etc.) and cleaning the unit,” paglilinaw pa ni Lo.

Sa pangalawang post ni Lo, ipinaliwanag niya ang pagkakasunduan ng dalawang kampo pagdating sa bayaran.

“Since hindi na sina Kisses nakatira sa unit since early October, her mom Carrie asked to get the two remaining post-dated checks (for November and December 2019), but due to miscommunucatuon, hindi naibalik yung checks so Carrie aaked the bank na ipa-Stop Payment, di na bale yung pang October na na-i-cash na. Hindi po nag-bounce yung checks,’ according to Carrie. ‘May pondo po sa bank.’ And that’s the ahortened long story. Meanwhile, hindi pa nagkakasundo ang unit owner at ang building owner kung sino sa kanila ang dapat magpa-ayos ng sirang tubo. Poor Kisses, the collateral damage, is caught in between. (NOTE: nay tubig po sa BGC at araw-ataw nang nakaka-paligo ang mga Delavin. Their vacated Imperial unit is empty na and clean.),” sey ni Lo.

Nag-trending nga sa Twitter ang #InfairnessToKisses at #KissesForYouSirRickyLo dahil sa pagsuporta ng mga fan ng young actress. Pero, ilang oras lang matapos mag-post ni Lo ng pagtatanggol kay Kisses ay tinanggal din niya ito. (Athena Yap)