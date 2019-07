Kisses, Donny love team buhayin

Petisyon sa ABS-CBN:

Parang hindi natulog ang mga fan nina Donny Pangilinan at Kisses Delavin, dahil madaling-araw na ay gising pa sila, at patuloy sa pakiusap sa ABS-CBN 2, lalo na sa mga namamahala ng “Maalaala Mo Kaya.”

Nagpuyat sila para magpa-trending at mapansin nga ng MMK ang pakiusap nila na ibalik ang tambalang DonKiss.

‘Di ba nga, ini-announce ni Kisses kamakailan na buwag na ang DonKiss. At ‘di ba rin, nagulat si Donny dahil wala siyang kamalay-malay na buwag na pala sila.

Anyway, heto nga ang pagmamakaawa ng mga fan nila:

Celine, “pagbigyan niyo po sana kami! if we will be given a chance po we will surely and 100 percently support po!! good mornight! and thank u po!”

Piccina Pie, “Donny and Kisses for GabMax MMK. We’re #DonKiss and we’re coming for you.”

anggolaDKbaby, “Shoutout to my sibs who didn’t sleep just to reach 100k huhu you know who you are guys! maraming salamat!”

ddonatokirstenn, “Hi im kt and i wrote ‘and if the stars fall’ huhu this was just a dream#DonKiss.”

kisseslavinyou, “tbh, @ABSCBN is so lucky that they had donkiss… hi, eto nga pala yung sinayang nyo.”

Habibtixoxo, “Hailed as fave TV LT of 2018 and most promising male and female star for movies of the 50th GMMSF. Nominated as movie loveteam of the year by PMPC Star Awards for Movies. I hope you @MMKOfficial give them a chance please.”

Well, marinig kaya ng ABS-CBN ang pakiusap nila? Abangan! ­(Dondon Sermino)