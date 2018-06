Kisses D. inaalagaan ni Donny P.

Marami naman ang nagsasabing tama ang desisyon ng Regal Entertainment na sina Donny Pangilinan at Kisses Delavin ang gawing magka-love team sa ‘Walwal’.

Pareho raw kasing­ goody-goody ang i­mage ng dalawa, kaya perfect match sila!

Nakakakilig din daw ang love team ng dalawa dahil pareho nga silang mabait.

Sabi ng mga fan ni Kisses, alam daw nila na aalagaan nang husto ni Donny si Kisses.

Anyway, showing na today ang pelikulang ‘Walwal’ at inaasahang magiging box-office hit ito, na sana nga ay mangyari talaga dahil lately ay mahihina sa takilya ang local movies na ipinapalabas, huh!