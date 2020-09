Kisses binantaang ‘gagahasain’

Respect Kisses Delavin!

Yan nga ang sigaw ng mga fan ni Kisses, dahil sa mga naglabasang tweet na pambabastos sa kanilang idolo.

Kaloka nga na mabasa ang tweet ng iba, na kesyo pangit si Kisses, pero masarap.

“Pangit ni Kisses, pero masarap siya ha! Sobrang kinis. Sarap tikman ni Kisses. Sarap i-rape. Hahaha!” ‘yan nga ang chika ng isang fan, na nagtatago sa username na darkdevilry123.

At dito nga pumalag ang mga fan, na hindi dapat gawing biro ang salitang ‘rape’ na patungkol sa isang babae.

Well, may idea ang mga fan kung kaninong fandom ang sumisira kay Kisses ngayon.

Habang sinusulat ito, wala pang reaksiyon si Kisses sa Twitter at Instagram.

***

Vice mas maganda pag naka-face mask – Karla

Asar talo si Vice Ganda kay Karla Estrada. Kaaliw talaga ang chikahan nila, na ang pikon ay talo.

Pero, dahil matagal na nga silang friends, wala talagang napipikon sa kanila, at tinatawanan lang ang lahat.

Anyway, sinabihan nga ni Karla si Vice na mas maganda raw ito kapag naka-face mask. Meaning, takpan nito ang mukha para mas magandang tingnan.

Na sinagot naman ni Vice na ‘Mas maganda ka sa text.’

“Ang ganda ng chikahan namin, di ba?” sabi pa ni Vice.

Siyanga pala, aliw kami sa interbyu ni Vice sa mga bida ng Gameboys na sina Elijah Canlas at Kokoy de Santos. Pinaamin nga niya ang dalawa tungkol sa mga karanasan nila sa sex.

Sabi nga, parehong hindi na virgin sina Elijah at Kokoy. At ano kaya ang reaksiyon ng mga fan nila?

***

Bong 2 araw sa emergency room

Nilinaw ni Sen. Bong Revilla, Jr. na dalawang araw, at hindi dalawang oras ang pinaghintay niya para makakuha ng kuwarto sa ospital, noong dinapuan siya ng coronavirus.

“Two hours akong naka-standby sa emergency room bago nagkaroon ng kuwarto,” paglilinaw pa niya.

Anyway, nagpasalamat nga si Sen. Bong na sa kanya dumapo, at hindi sa misis niya, o mga anak niya ang coronavirus.

“Kilala ko ang sarili ko, ang katawan ko, mas kakayanin ko,” say pa niya.

***

ABS-CBN wagi ng Silver Stevie Awards

Kinilala sa ibayong dagat ang mabilis at may malasakit na pag-aksyon ng ABS-CBN upang matulungan ang mga Pilipino sa panahon ng pandemya sa kabila ng mga hinaharap nitong hamon kaugnay sa prangkisa.

Nagwagi ng Silver Stevie® award para sa Most Valuable Corporate Response ang Kapamilya network sa 17th International Business Awards® (IBA), na magdaraos ng isang virtual ceremony sa Disyembre.

Pinuri ang ABS-CBN ng mga judge sa International Business Awards dahil sa iba-iba nitong atake para mapaglingkuran ang Pilipino sa panahon ng krisis dulot ng COVID-19. Sabi ng isa, kahanga-hanga ang dedikasyon ng kumpanya sa komunidad. Dagdag pa ng isang judge, nakamamangha na nakatutulong pa ang network sa nangangailangan habang patuloy din itong nagbibigay ng trabaho at naghahatid ng balita sa publiko.

Bukod sa balita, hinandugan rin ng ABS-CBN ang mga 70 milyong manonood nito ng mga mga programang puno ng inspirasyon sa iba’t ibang media platforms. Tinulungan din nito ang gobyerno ipaliwanag sa madla ang COVID-19 sa pamamagitan ng Ligtas Pilipinas sa COVID-19 information campaign.

Malaki rin ang naiambag ng Pantawid ng Pag-Ibig ng ABS-CBN at ABS-CBN Foundation, kung saan ang network ang nagbigay ng unang donasyon na P50 milyon. Sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor, umabot na sa mahigit P448 milyong salapi at produkto ang nalikom ng Pantawid noong Agosto 14, habang lampas sa 880,000 pamilya naman ang nagbenepisyo dito. Bahagi ng proyekto ang isinagawang digital concert tampok ang mahigit 100 celebrities mula sa ABS-CBN na humamig ng 3.7 milyong views sa iba-ibang digital platforms.

Ang IBA o Stevie Awards ay itinuturing na pinaka-prestihiyosong business awards sa mundo na kumikilala sa tagumpay at kontribusyon ng mga kumpanya sa buong mundo. Noong 2014, ginawaran din ang ABS-CBN ng People’s Choice Stevie Award for Favorite Company at Gold Stevie Award Company of the Year sa Media & Entertainment category ng IBA, at maging Grand Stevie Award at Gold Stevie Award sa Services Company of the Year category sa Asia Pacific Stevie Awards.