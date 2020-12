‘Kisapmata’ ni Charo binuhay

Ang 1981 classic psycho-horror-drama ni Mike de Leon na Kisapmata ay muling ipapalabas sa restored version nito. One day screening lang ito on December 19, 7 A.M. to 11 P.M. on Citizen Jake Vimeo channel.

Ang The L’Immagine Ritrovata in Bologna, Italy, and Wildsound Studios in Manila ang nag-restore ng Kisapmata in high res sheen at binawasan ang bleak auras sa mga eksena.

Naging official entry sa 7th Metro Manila Film Festival ang Kisapmata na pinagbidahan nila Vic Silayan, Charito Solis, Jay Ilagan at Charo Santos.

Si Charo na lang ang nanatiling buhay sa main cast ng Kisapmata.

Nanalo ang Kisapmata ng 10 awards sa MMFF kasama rito ang Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Story, Best Screenplay, Best Production Design, Best Sound Engineering, and Best Film Editing.

Kuwento ng incest, murder and parricide na nagsimula sa isang dominanteng ama na naging bayolente nang ikasal ang kanyang nag-iisang anak na babae. (Ruel Mendoza)