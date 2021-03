Kira, Grae malakas magpakilig

Hindi maitatanggi ang on-screen chemistry nina Kira Balinger at Grae Fernandez sa social media-trending na teleserye na “Ang Sa Iyo Ay Akin.”

Nang kumustahin ang real-life na estado ng tambalang ‘KiRae,’ nilahad ni Kira na mas naging close sila ni Grae bilang magkaibigan at lubos siyang nagpapasalamat dahil dito.

“Thank you Grae for letting me in and getting to know you… the fact na mas nag-uusap kami and nagkakuwentuhan and we eat together, natutuwa ako doon,” sabi niya.

Agree rin si Grae sa sinabi ni Kira tungkol sa namuo nilang pagkakaibigan.

Unang nakatrabaho ni Kira si Grae sa sitcom na “Funny Ka, Pare Ko” at sa remake ng “Spirits,” pero dahil sa lock-in taping ng “Ang Sa Iyo Ay Akin,” mas nakilala at naka-bonding nila ang isa’t isa.

Tila nag-translate ang kanilang real-life bonding moments sa kapani-paniwala at nakakakilig na chemistry nina Kira at Grae bilang Hope at Jake sa naturang teleserye, na patuloy na pinaguusapan habang papalapit ang finale nito.

Nang tanungin kung nakikita ba ni Kira si Grae bilang boyfriend material at kung may pagkakataong maging sila, sagot nalang niya sa media ay mas gugustuhin muna niyang i-enjoy ang kanilang samahan bilang magkaibigan pero open siya sa kahit anong posibilidad kinalaunan.

“Sa panahon ngayon, I would just really like to enjoy the friendship that I have with Grae right now. Pero in the future, we don’t know. Nothing is set in stone. I’m not closing my doors or anything,” dagdag niya.

Para rin kay Kira, hindi naman daw kailangang maging real-life couple para mas madama ang romantic scenes. At mukhang agree naman dito ang isa sa dumalo sa mediacon, na tinawag sila ni Grae na susunod na Bea at John Lloyd.

Abangan sina Kira at Grae sa nalalapit na pagtatapos ng “Ang Sa Iyo Ay Akin” ngayong linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at TV5. (Dondon Sermino)