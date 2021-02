Kinumpirma ng BFF: Derek sobrang in love na kay Ellen

Ang mga kaibigan (tulad ni @mrfreezeice) ni Derek Ramsay ang nagsabi, nagkumpirma, na totoong in love nga ang aktor kay Ellen Adarna.

Sa Instagram story nga ni Derek, ni-repost niya ang IG story ng kaibigan niya, na nagpapakitang nagja-jumping rope sila ni Ellen.

“Galing… in love ang bff ko @ramsayderek07 kay @maria.elena.adarna pero talo sa jumping rope,” caption ng kaibigang lalake ni Derek.

Oh, di ba? In love na ang ginamit na salita, at sino pa ba ang mas makakaalam sa tunay na pangyayari, kundi ang matalik mo ring kaibigan, na pinagkukwentuhan, at saksi sa mga bagay-bagay na nagaganap sa paligid. Hirit pa nga niya, perfect match nga raw sina Ellen at Derek, base sa obserbasyon niya.

Kaya sina Ellen at Derek, walang pakialam. Tuloy lang sila sa pagpu-post ng mga lambingan nilang dalawa. Tipong sinasabi lang nila, mamatay kayo sa inggit, at mabaliw kayo sa kakaisip kung mag-ano ba talaga sila.

Mapapansin mo nga na the more na pinag-uusapan sina Ellen at Derek, the more na nagpu-post sila sa IG, at the more na nagi-enjoy sila, ha!

Anyway, may isang IG story rin si Derek na tinutulungan talaga niya na magpaseksi si Ellen. Bet kasi ni Ellen na maibalik ang ‘abs’ niya kaya sumabak din siya sa isang exercise o routine na sinusuntok (with gloves) ang tiyan. Si Derek nga ang sumusuntok sa tiyan ni Ellen para mas tumigas pa ito.

“Aray!” na may kasamang tatlong emoji na tumatawa ang reaksiyon ni Ellen sa ginagawa sa kanya ni Derek.

Well… (Dondon Sermino)