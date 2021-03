Kinumpara PH sa US: Liza bumanat uli sa gobyerno dahil sa GCQ

Hindi naniniwala si Liza Soberano na mahirap ang bansang Pilipinas. Nag-tweet nga siya na tila nagdududa na mabibigyan ng maagap na tulong ang mga tao sa muling pagpapatupad ng GCQ, dahilan para malimitahan ang pagtatrabaho ng marami.

“My heart bleeds for all the people who cannot afford not to go out and work. They literally have to choose between dying starvation or dying of covid. Is our country really this poor to not be able to provide stimulus?? Genuine question lang po,” sabi ni Liza.

Isang netizen ang nagpamukha kay Liza na mahirap ang bansang ito at huwag na itong manisi pa, bagkus ay tumulong na lang ito sa mga nangangailangan sa panahon ngayon.

@gale_lp; “Unfortunately yes. We can’t blame it on the current administration though. If we are blessed enough, let’s just try to give back to help the less fortunate.”

Sa ikawala niyang tweet inihalintulad ni Liza ang Pilipinas sa Amerika, na meron na raw 2nd rounds ng bakuna.

“America has received 2 rounds of stimulus, waiting on the 3rd. Covid testing is free, vaccination is free. Where is the support for the poor in our country? Madali lang naman po mag-stay at home if everyone has food on the table and money to pay the bills,” sey pa rin ni Liza.

Dahil tila kulang sa panahong magbasa ang aktres ng mga balita sinupalpal ito ng ilang mga netizen.

@Dollyyy03_; “You’re comparing our “poor” country to the first world country? Imao. Yes, Liza, our country is so poor to feed every Filipino’s mouth. So, don’t expect that much. I still do appreciate your compassion thou.”

Isang doktor ang nag-lecture kay liza sa rason kung bakit karamihan sa mga bansang mahihirap ay walang makuhang vaccine.

@carrismatic; “This is very true, however you must also take note that America and most of the first world countries has hoarded most of the vaccines and tests themselves. That my dear is global inequality. I am a healthcare professional and haven’t received my first dose.”

Pero siyempre, marami rin ang kumampi kay Liza para patamaan pang lalo ang gobyerno.

Aga nalula sa yaman ni Willie

Minsan pa ay nalula si Aga Muhlach sa yaman ng kaibigang si Willie Revillame noong bisitahin niya ang TV host sa rest house nito sa Mindoro.

First time ni Aga na makita ang rest house ni Willie na balitang pang-world class ang itsura. Unang posting ni Aga sa Instagram ay video ng paglalayag niya sa dagat papuntang Mindoro sakay ng sarili nitong yate, na ayon sa kanya ay para bisitahin ang isang kaibigan.

Sa ikalawang post niya, makikita silang dalawa ni Willie sa veranda ng rest house nito. Ilang larawan na nakaposte sa IG ni Aga ay kasama niya ang asawang si Charlene Gonzales, si Willie at isa pang lalake.

Makikita sa poolside ang patunay kung gaano kayaman si Willie sa pang-hotel na mga furniture na nakapaligid sa lugar.

At sa background ng larawan nila, makikita ang yate at helicopter ni Willie. Kaya nalula si Aga sa yaman ni Willie.

“A good friend since 80’s! Puno ng paghihirap at saya ang mga pinagdaanan natin. Happy for what you’ve become, Willie. Continue to do what you do best. Tumulong at magpasaya ng tao. Nice seeing you again! God bless you my friend. Cheers! Your turn to visit us soon! #sahirapatginhawa @willierevillame @itsmecharleneg,” sabi ni Aga.