Kinulong na lider magbubukid todas sa COVID

Nasawi na kahapon sa pagamutan ang nakulong na lider magsasaka sa Central Luzon na si Joseph Canlas dahil sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), ayon sa militanteng grupong Anakpawis.

“We mourn the avertable passing of exemplary peasant leader Joseph Canlas,” sa statement ngAnakpawis.

“He passed awayearly this morning (Martes) after succumbing to complications of COVID-19, which he acquired from unjust and prolonged detention,” dagdag pa ng grupo.

Si Canlas, 59, vice chairman ng Kilusang Magbubukid sa Pilipinas (KBP) Central Luzon at vice president ng Anakpawis party-list ay nauna ng isinugod sa critical care unit ng Jose B. Lingad Memorial Hospital sa Pampanga nitong Mayo 8 at kinabitan ng ventilator dahil hirap ito sa paghinga.

Kinumpirma naman ng anak nito na si Jenette Canlas na nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang ama.

Si Canlas ay nakulong sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Camp Tomas Pepito sa Angeles City mula Abril 15 dahil sa pagtatago umano ng iligal na baril at pampasabog.

Nauna ng itinanggi ni Canlas ang paratang sa kanya at sinabing hindi umano niya pag-aari ang nakuhang baril, mga bala at granada sa loob ng kanyang bahay.

Suspetsa ng grupong Anakpawis, si Canlas na may nauna ng sakit na hypertension at diabetes ay posibleng nahawa ng COVID-19 habang nasa loob ng kulungan dahilan ng pagkamatay nito. (Edwin Balasa)