Kinontra si Digong: Angelica mas pabor sa babaeng presidente

Si Angelica Panganiban ang isa lang sa dating supporter ng Pangulo ng Pilipinas ngayon na si President Rodrigo Duterte na naging vocal na hindi na.

Mas open na rin siyang mag-tweet kung ano ang napupuna at kung ano ang gusto niyang sabihin kapag may pahayag ang Presidente o kung ano ang isyu sa bansa at gobyerno.

Tulad na lang noong gabi ng Huwebes kunsaan, naglabas ng statement si President Duterte na ang pagiging Presidente raw ay hindi trabaho ng isang babae.

Dalawa ang pwedeng ikonek dito. Na sinasabi niyang hindi niya patatakbuhin ang anak na si Sara Duterte sa pagka-Presidente at hindi pwedeng maging Presidente ang V.P. ngayon na si Leni Robredo.

Mabilis ang naging sagot ni Angelica sa tinuran na ito ng Pres. Duterte. Sey ni Angelica sa kanyang tweet, “Dun ako sa acting President na BABAE.” Obviously, referring to V.P. Leni.

Kulang 3,000 na ang retweet ng maikling statement na ito ng Kapamilya actress. Binasa namin ang mga comments sa tweet na yun ni Angelica. May mga negative man ang reaction, in fairness, mukhang isa ito sa tweet niya na umani ng mas maraming positibong komento sa netizens.

***

Star Magic sanib-puwersa sa TV5

Mukhang tuloy na nga, kaya hindi na lang sa A2Z channel mapapanood ang mga Kapamilya shows at Kapamilya stars?

Sa naging interview ni Direk Lauren Dyogi, ang bagong head ng ABS-CBN Star Magic, nabanggit nito ang pakikipag-collab sa Brightlight Productions to produce a show na ieere sa TV5.

‘Pag nagkataon, posibleng mapanood na nga ang mga Kapamilya star sa TV5. If ever, positibong move ito both from Direk Lauren of ABS-CBN and TV5. Kahit ano pa rin kasi ang sabihin, ang A2Z channel, may limitasyon pa rin in-terms of coverage. Unlike with TV5 na mas nationwide, so mas marami ang posibleng makapanood.

Ilang Kapamilya stars na ang kasalukuyang napapanood sa TV5 including Piolo Pascual, Maja Salvador. So, ‘di nga malayo at both will benefit kung magtutuloy-tuloy nga ito.

***

‘KICK(O) IT pantapat ni Frankie sa BTS ni Cayetano

Iba rin talaga ang wit at humor ng anak ni Megastar Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan. Since nag-react nga ang ilang ARMY (name ng fandom ng South Korean group na BTS), kay Taguig-City Pateros 1st District Representative Allan Peter Cayetano tungkol sa mungkahi sana nitong ilunsad ang BTS sa Senado.

His BTS naman stand for Back to Service, nag-tweet din si Frankie ng ibang boy group sa Korea.

Kilalang fan ng grupong NCT ang kapatid niya na si Yellie at maging ang inang si Sharon. Kaya nakabuo si Frankie para sa ama.

Sey niya, “KICK(O) IT

“[HOT] DEBUT STAGE – KIKO in NEW subunit NCT Senado.

“shawie be like shinee sa senado na din.

“yellie gonna go tell dad to start nct sa senado i guess.”

Ilan sa comments ng netizens kay Frankie, “You’re a Genius! Ha ha ha!”

“omg hahahahaha don’t let sm see this!”

Ang SM ang agency ng NCT.

“Or maybe they’ll go local and say mnl48 sa senado. Lmaooo jk anw stan mnl48!”

Sa isang banda, nagbigay na rin ng paliwanag si Rep. Allan at sinabing wala raw siyang intensiyon na ma-offend ang BTS fans sa mungkahi niya. (Rose Garcia)