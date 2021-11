Kings coach sinesante

SINIPA ng Sacramento Kings ang kanilang coach na si Luke Walton, Lunes (Manila time) matapos ang masamang simula ng koponan sa 76th National Basketball Association 2021-22 regular season games.

Nakuha ni Walton ang balita pagkatapos nang mapait na pagkakatalo nila kontra Utah Jazz, 123-105 kung saan gumulong ang team sa 6-11 win-loss record.

“We all know all of us have to be better, especially over the last two weeks,” saad ni Kings general manager Monte McNair.

“We’re not meeting expectations. That’s not just on Luke. That’s on me, the rest of our coaches and players. Everyone acknowledges that.”

Dahil sa pagtanggal kay Walton, kinuha muna ni assistant coach Alvin Gentry ang nabakanteng upuan.

‘Di naman na bago kay Gentry ang pagmamando dahil nagsilbi na ring mentor ng New Orleans Pelicans noong 2015-2020. (Aivan Denzel Episcope)