Kinamkam ang kontrata sa MRT-3 – Palasyo

Ibinunyag ng Malacañang na pinaghahati-hatian ng nakalipas na administrasyon ang inilaang pondo para sa maintenance contract ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Sinabi ni Presidential­ Spokesman Harry Roque na may hawak na mga whistleblower ang gobyerno kung saan idinetalye kung paano ang hatian sa kontratang pinasok sa Busan Universal Rail Inc. (BURI), ang dating maintenance provider ng MRT-3.

Ayon kay Roque, ang ‘Pangasinan Group’ ang nakakuha ng one third ng kabuuang ibinayad sa kontrata na ginamit umano sa political machinery habang ang one third pa ay napunta para sa maintenance ng MRT-3.

Hindi tinukoy ng Kalihim kung sino-sino ang kabilang sa ‘Pangasinan Group’ pero pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Solicitor General Jose Calida ang pgsasampa ng kasong polunder laban sa mga sangkot na opisyal.

“Maniwala kayo at hindi ang sabi ng whistleblower ay one third daw nu’ng total na binabayad natin para sa kontratang ito ay napupunta lang doon sa Pangasinan Group ‘no. Tapos one third daw ay diumano ay binabayad din sa political machinery at one third lang talaga iyong napupunta para sa pag-maintain ng MRT-3. Talaga namang kapag one third lang sa binabayad ang ginugugol para sa MRT-3, talagang masisira iyan at makalintik-lintik gaya ng nangyayari ngayon,” ani Roque.

Kinukumpleto na aniya ng gobyerno ang mga documentary evidence batay na rin sa testimonya ng mga whistleblower at tila magkakaroon na ng linaw kung paano pinagpiyestahan ang MRT-3 na naging dahilan ng konsumisyon ng libo-libong pasahero nito.

Kasabay nito sinabi ni Roque na tatlong mga dating opisyal lamang ang hahabulin sa korte at wala nang iba pa dahil ang mga ito lang umano ang gumawa ng kababalaghan sa MRT-3.

“Sila lang po. Kasi sila talaga ang lahat ng gumawa ng kababalaghan diyan sa MRT-3,” dagdag ni Roque.

Ang tinutukoy na mga dating opisyal ng kalihim ay sina dating Department of Transportation and Communications (DOTC) Secretaries Mar Roxas, Joseph Emilio Abaya at dating Department of Budget and Management (DBM) Secretary Florencio ‘Butch’ Abad.