Kinaltas na ₱5.9B pinasosoli ni Recto DOH tinipid sa budget ng DBM

KAILANGAN umanong ibalik ang P5.9 bilyong tinanggal na Health Facilities Enhancement Program (HFEP) para magamit sa expansion at pag-upgrade ng mga health facility sa bansa, ayon kay Senate Presidente Pro Tempore Ralph Recto.

“Ang Health Facilities Enhancement Program (HFEP) ang gamot sa kulang at bulok na mga ­pasilidad sa mga pampublikong pagamutan,” sabi ni Recto sa isang statement.

Sa ilalim ng panukalang pondo ng Department of Health, P15.9 bilyon ang inilaan sa HFEP sa taong 2020 subalit kinaltasan ito ng Department of ­Budget and Management (DBM) ng P5.9 bilyon.

“Sa taong kasalukuyan, ang budget ng HFEP ay P15.9 billion. Ngunit magkano ang nireseta ng DBM para sa HFEP sa 2020? P5.9 billion. Two-thirds ang kinaltas,” sabi ni Recto.

“It is the budgetary equivalent of cutting the ­calorie intake of a malnourished child,” dagdag nito.

Sabi ni Recto, ang palaging rason ng DBM ay ang pagkabigo ng DOH na gamitin ang pondo sa oras. Subalit may ilan aniyang mga ahensiya ng ­gobyerno ang hindi rin masyadong nagagamit ang pondo at hindi naman ito binabawasan ng pondo.

Ayon kay Recto, mahalagang maibalik ang pondo dahil gagamitin itong pambili ng mga equipment sa bagong tayong mga health facility sa bansa.

“Hindi naman ito mga “Build, Build, Build” items na bilyun-bilyong piso ang halaga,” ani Recto.

Sa first page pa lang ng HFEP list of projects sa 2020 national budget, ani Recto, sasambulat doon ang tingi-tinging P150,000 na halaga ng mga ­equipment na ipamimigay sa 43 Barangay Health Stations (BHS) sa Abra, Apayao, Benguet.

“In fact, sa listahan na iyon, mayroon pa ngang mga BHS na tig-P27,000 lang ang allocation,” ayon kay Recto.

“Ang kabuuang HFEP budget naman sa lahat ng mga LGU-run hospital ay P657 million. In this ­category are many frontline hospitals, which will ­receive a ­measly P500,000 each for new ­equipment,” ani ng senador.

Kahit aniya ang mga malalaking ospital na ­pinapatakbo ng DOH tulad ng East Avenue ­Medical Center sa Quezon City ay binigyan lamang ng P75 milyon para sa HFEP fund.

“Puno ang mga ospital natin ngayon, mahaba ang pila, kulang ang kagamitan, salat sa gamot. At yan ay hindi nakikita sa anumang accounting ­ledger,” wika pa nito. (Dindo Matining)