Kinalasan ng dyowa, bebot nag-amok sa bar

Isang babae ang nagwalwal sa isang bar – umorder ng mga pagkain at alak at nang malasing ay nagwala at nanira ng TV matapos umano itong kalasan ng kanyang ka-live in partner sa Cebu.

Sa tindi ng galit at sama ng loob, hindi napigilang mag-amok ng inabandonang bebot kung saan nadale nito ang isang telebisyon sa loob ng isang videoke booth matapos paghahampasin ng bangko.

Dahil sa tinuran ay dinampot ang suspek gayundin ang kapatid nito at dalawa pang kasama dahil sa tinuran.

Pinakawalan rin naman ang mga ito matapos pumayag makipag-areglo ang management ng bar.