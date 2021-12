Kinakalamidad ang kalamidad

Ngayong humaharap na naman ang bansa sa kalamidad bukod pa sa pandemya na magdadalawang taon nang nagpapahirap sa mga Pilipino, hindi na dapat tila nangangapa o kaya ay nananawagan ang mga nasa opisyal ng gobyerno sa kung sino-sino dahil sila ang dapat na kumikilos eh.

Kakaloka ang drama ‘di ba, magtatawag ang mga opisyal ng pamahalaan—lalo pa ‘yung mga nasa national government—ng aksiyon pero sila naman talaga dapat ang gagawa nito. Para bang pinupukpok mo ang iyong sarili para gumalaw.

Kasunod kasi ng panawagan ng maraming netizen na wala naman din sa ground o mismong pinangyarihan ng sakuna, lumabas na naman ang mga epalitikong ginagamit ang sitwasyon para ipamukha na nage-exist sila.

Well, hindi naman talaga ito masama pero kung may motibo ang pagtulong, asan ang dangal? Ito rin ang sinasabi ni Senador Panfilo “Ping” Lacson na nagpahayag na pinakamababang uri ng pangangampanya ang pamomolitika ngayong may kalamidad.

Sinagot niya rin ang hamon ng isang kapwa kandidato sa pagkapangulo hinggil sa pagtulong sa mga biktima ng bagyong ‘Odette’. Ayon sa senador, hindi na ito dapat na dinadaan sa media dahil nagiging spotlight lang ito—at paraan din upang makapagpapogi—at nawawala ang esensya ng pagtulong.

Nararapat nga naman na kumilos na lang, at kung may ginagawa ay hindi na dapat ipangalandakan na tila nagiging pambabatikos na sa mga tahimik na ginagampanan ang kanilang tungkulin—may kalamidad man at panahon ng eleksiyon o wala.

Marahil epekto na rin ito ng nakasanayan nating ‘selfie culture’ ano?

Tipong lahat ng kilos ay may pa-good pose para may magandang mai-post sa social media na ang target ay makahakot ng likes o comment sa madlang pipol, pero tulad ng maraming selfie, mayroong kuwento/kuwenta, mayroong taya, mayroong nasa likod ng lahat ng larawan.

Mas bigyan natin ng pokus ang mga nakatagong sandali sa mga naka-post na larawan, ‘yung hindi basta nakikita ng mata o kung ano ang nasa ibabaw lang. Dapat tingnan natin ang loob kung sino ang talagang may aksiyon kahit walang pumipitik na camera.

Sabi nga, “what is essential is invisible to the eye.”