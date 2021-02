‘Kinakabahan ako sa kapalit!’ Angelica naloka sa regalo ni Coco

Gulat na gulat si Angelica Panganiban sa iniregalo sa kanya ni Coco Martin. Naranasan nga ni Angelica ang pagiging generous na kaibigan ni Coco.

Well, isa ngang Gucci (plate with a cat print, na may kasamang mga kubyertos at glass) ang regalo, na siyempre ay mamahalin.

“Ano to? Cupcake lang binigay ko, ha!” sabi ni Angelica.

“Baka may kapalit ito, ha! Hindi puwede ngayon!” pabirong sabi ni Angelica.

“Hahahahaha! Sira!” reaksiyon naman ni Coco.

Binuksan nga ni Angelica ang regalo.

“Pangmayaman! Wala akong masabi! Kinakabahan ako sa kapalit! Hahahaha!” sabi pa ulit ni Angelica.

“Babayaran mo `yan!” hirit naman ni Coco.

Well, magkasama nga ang dalawa sa pelikulang ‘Love or Money’.

‘Baby’ ni Maris 1 taon na

Ang daming nag-react sa tweet ni Maris Racal tungkol sa ‘imaginary one year old baby’ niya. Hindi kasi akalain ng iba na ganiyan na mag-isip si Maris ngayon, na may ‘baby’ na nga siya, at isang taon na, ha!

Feeling tuloy ng mga fan niya, walang tulog si Maris kaya kung ano-ano ang naiisip noong mga oras na tinu-tweet niya ito.

Heto nga reaksiyon ng mga follower niya:

“Hala buntis ka ba mars?”

“Yes, itulog mo `yan sis.”

Pero, agad ding naglinaw si Maris, na nakalimutan lang niya ang word na ‘dog’.

“I forgot to type dog!” sabi niya.

Ang gusto nga sana niyang sabihin ay, ‘Ok ako lang ba may imaginary one year old baby dog.”

Oh, well…

AC Bonifacio ‘nakipagtarayan’ sa Riverdale star

Ang husay sa pagsayaw ang naging tulay ni AC Bonifacio para makaeksena sa Riverdale (US popular show). Yes, ipinakilala na nga ang karakter ni AC bilang ‘Star Vixen’ nitong Feb. 24 sa Riverdale.

Makikita sa Instagram account ng Riverdale After Dark ang photo ni AC na may caption na, “Who wants new pics from #Riverdale “Chapter Eighty-Three: Fire in the Sky”? You do! Including your first look at @acbonifacio as Star Vixen, and the return of Corporal Eric Jackson.”

Unang ipinasilip ni AC ang teaser ng pagsali niya sa Riverdale nitong January, kung saan ay makikita ngang nakipagkabugan siya sa isa sa mga bida sa Riverdale.

Pinakita ni AC sa kanyang Instagram ang video ng dance-off o showdown nila ng American actress na si Madelaine Petsch o si Cherry Blossom sa Riverdale.

Well, wish ng mga fan na masundan pa ang appearance ni AC sa iba’t ibang show sa America.

Siyanga pala, 18 years old na si AC nitong Dec. 13.

Rommel Galido bida na:

Nasangkot kay Dacera noon, artista na ngayon

Mula sa pag-iyak, pagkakakulong ng ilang araw, na ginawang suspek dahil sa nangyari kay Christine Dacera, heto at biglang nagbago ang ihip ng hangin kay Rommel Galido.

Imagine, dahil kay Christine, nabuhay ang matagal nang pangarap ni Rommel, ang maging artista. Di ba nga, sumali pa siya sa Mr. Pogi noon, para lang maging artista, pero makalipas ang ilang taon, hindi naganap ang mga pangarap niya, kaya minabuti niyang sumabak na lang sa ibang larangan, ang magtrabaho sa eroplano.

Makikita na nga sa mga social media account ni Rommel ang mga photo niya, na may caption na, ‘I’m ready for a new chapter in my life.”

Pictorial `yon para sa isang BL serye na gagawin niya, base na rin sa tweet niya na, ‘Twilight? #vampire #photoshoot #BL #Filipino.

Well…