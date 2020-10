Kinagigiliwang ‘no bake strawberry shortcake’

Nami-miss mo na ba ang strawberry cake ng Baguio City pero hindi ka makapunta doon dahil sa pandemic?

Sa pagsulpot ng mga online entrepreneurs, naging accessible ang strawberry shortcake at iba pang produkto ng Baguio City. Ang mga nakakabiyahe sa Baguio ang nagdadala nito sa Metro Manila at mga kalapit-lalawigan.

Bakit ba naging famous ang strawberry shortcake ng Baguio? Isang bagong graduate na chef ang nagtayo ng isang cake store sa Session Road noong 2004. Tinawag niya itong Vizco’s mula sa pangalan niyang Jackie Vizcocho Dizon.

Fresh strawberries mula sa kabundukan ng Atok, Benguet at diniligan ng tubig mula sa batis ang ginagamit niya sa kanyang cake na tama lamang ang tamis. Ngayong pandemic, ang hindi makaakyat ng Baguio ay makakabili na nito online o sa mga coffee shops sa Metro Manila.

Pero kung gusto mong gumawa ng sarili mong strawberry cake, kahit wala kang oven ay kaya mo itong gawin.

Ang kailangan mo lamang ay lady fingers o sponge cookies, vanilla pudding, whipped cream at sariwang strawberries.

Ganito lang ang gagawin. Ilatag ang ladyfingers sa isang 9×13 inches na lalagyan (puwedeng baking pan). Kung walang ladyfingers, puwede ring gamitin ang ordinaryong cookies na may palaman na vanilla. Isawsaw ng mabilisan ang ladyfingers sa strawberry juice bago ilatag.

Sa isang mangkok, paghaluin ang vanilla pudding at gatas. Kung walang ready-made vanilla pudding, gumawa ka sa pamamagitan ng 2 cups milk , ½ cup white sugar, 3 tablespoons cornstarch, ¼ teaspoon salt, 1 teaspoon vanilla extract, at 1 tablespoon butter. Initin ang gatas hanggang medyo kumulo. Sa isang hiwalay na mangkok, paghaluin ang asukal, cornstarch at asin. Ihalo rito ang mainit na gatas ng paunti-unti. Haluin hanggang matunaw ang ingredients. Ibalik sa lutuan at initin habang hinahalo. Huwag pakukuluin. Kapag lumapot na, tanggalin na sa lutuan at ihalo ang vanilla at butter. Palamigin mula bago ihalo sa gatas at ilagay sa ibabaw ng ladyfingers o cookies na may vanilla filling. Lagyan ng hiniwang strawberries sa ibabaw. Ulitin ang paglalagay ng ladyfingers o cookies sa ibabaw ng hiniwang strawberries at maglagay ulit ng vanilla pudding, at fresh strawberries sa ibabaw. Kapag natapos na ang layering, maglagay ng whipped cream sa ibabaw at ang buong mga strawberries.

Ilagay sa loob ng refrigerator ng mga dalawang oras bago kainin.