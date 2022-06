Kinabog US series: KathNiel super patok sa Netflix

Trending ang #Top1 on Netflix, at may kinalaman nga `yon sa teleserye nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, ang ‘2 Good 2 Be True’ na kabog na kabog talaga ang ibang series na yaring ibang bansa.’

Kinabog nga ng KathNiel ang mga sikat na US series na ‘Stranger Things’, ‘Our Blue’, ha!

Anyway, in less than 24 hours nga ay trending ang KathNiel sa Netflix noong May 13. And then, naging Top 2 TV show sila noong May 15. At noong May 16 naman ay Top 1 sila.

Sandali silang naging Top 2 noong pumasok na ang ‘Stranger Things’ pero agad-agad nga, heto at number one na naman sila.

Well, bongga naman talaga ang KathNiel, di ba? (Dondon Sermino)