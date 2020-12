Kinabog sina Nora, Iza, Sylvia: Charlie sulit ang paghuhubad, pagmumura, pakikipaglaplapan

Siguro naman ay hindi na itatakwil si Charlie Dizon ng pamilya niya, dahil sa mga ginawa niya sa pelikulang Fan Girl.

Aba, dahil wagi nga siya ng best actress sa Gabi ng Parangal ng Metro Manila Film Festival, at tinalo lang naman niya sina Nora Aunor (Isa Pang Bahaghari), Sylvia Sanchez (Coming Home), Iza Calzado (Tagpuan), sure akong proud na proud sa kanya ang pamilya niya.

Well, matapang na artista si Charlie. Tipong walang inuurungan, alang-alang sa sining, sabi nga nila.

Sa Fan Girl, bukod sa pakikipaglaplapan niya kay Paulo Avelino, may scene rin siya na nagpapantasya siya kay Paulo at inaaliw, hinihimas ang sarili, at nagtanggal din siya ng saplot, bagamat likod lang ang ipinakita, pero kung mabilis ang mga mata mo, posibleng masilayan mo saglit ang kanyang boobey.

Ang bongga na sa edad ni Charlie ngayon, palaban at dedma siya sa iisipin ng iba. Baka kung ibang artista ang inalok na gumawa ng Fan Girl, sumuko agad-agad, ha!

Anyway, punong-puno ng pagmumura ang ‘bunganga’ ni Charlie sa movie. At gustong-gusto ko ang emosyon o galit na rumehistro sa mukha niya sa isang eksena na minura niya nang husto si Paulo.

Anyway, sa mga video na lumabas na kung saan ay ipinakita na tinawag nga ang pangalan ni Charlie bilang best actess, puro mura rin ang narinig ko. Hindi ako sure kung kay Charlie mismo nanggaling `yon, o sa mga kasamahan niya, pero ang masasabi ko lang, malutong siyang magmura, ha!

Anyway, malaki nga ang future ni Charlie sa showbiz, may sarili siyang marka ng akting, na boses pa lang niya, mamarkahan mo na agad-agad. ***

Zanjoe nabigo dahil kay Michael

Nanghinayang naman ako kay Zanjoe Marudo na ang galing-galing sa Isa Pang Bahaghari na dinirek ni Joel Lamangan. Ang lakas sana ng laban niya bilang best supporting actor (best actor in a supporting role) kung hindi si Michael de Mesa ang nakalaban niya, na kasama rin niya sa Isa Pang Bahaghari.

Sobrang kabog ang mga eksena ni Zanjoe, lalo na sa mga talakan, iyakan portion niya with Phillip Salvador, Nora Aunor at Michael din.

Kung sa best actor lang na-nominate si Michael, malamang na nasungkit ni Zanjoe ang best supporting actor. Pero dahil sa kategorya nga na best supporting actor si Michael napunta, na siya nga ang nagwagi, nawalan tuloy ng chance si Zanjoe.

Well, sa mga susunod na award giving body, sana ay hindi na magtapat sina Zanjoe at Michael, para naman mabigyan ng tamang karangalan ang kahusayan ni Zanjoe.

Sana lang naman…

‘Pussy’ ni Angelica nabaliw sa regalo ni Juday

Tuwang-tuwa si Angelica Panganiban sa regalo ni Judy Ann Santos. Ang bongga naman, at bet na bet talaga niya ito.

Panay nga ang pasalamat niya kay Ate Juday niya sa Christmas gift nito sa kanya.

Pero, kaloka lang, na dahil sa ganda ng regalo ni Juday kay Angelica, pati ang pusa niyang si Cindy ay nabaliw raw.

“Nabaliw sa gift ni Ate Juday!” sabi ni Angelica sa video ng kanyang ‘pussycat’ na pinapaalis niya sa pagkakahiga sa regalo ni Juday.

“Hala, nabaliw na siya! Ano ba, regalo `yan sa akin ni Ate Juday!” saad pa ni Angelica.

Anyway, isa nga si Juday sa naging malapit na kaibigan ni Angelica sa showbiz. Mataas ang respeto ni Angelica kay Juday, at bagamat hindi man sila magkaedad, at hindi madalas magkasama, palagi naman ay nalalapitan niya si Juday, kapag may problema siyang dapat ihingi ng payo.