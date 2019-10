Kinabog si Liza: Enrique ‘hot chick’ sa Halloween party

Mahigit isang linggo pa bago tuluyang magsimula ang buwan ng Nobyembre o magsimula ang takutan para sa Halloween, pero heto nga at sinimulan na ng mga Kapamilya star na magpasabog sa #BlackMagic2019 suot ang kanilang mga favorite character.

Agad din itong bumulusok sa social media dahil nga sa pagkakabugan ng mga idolo nila. Lalo na nu’ng dumating ang KathNiel na siyang nanalo pa bilang Best in Costume.

In character si Kathryn Bernardo bilang Poison Ivy habang si Daniel Padilla naman ay in character bilang Human Eye.

Benta rin sa mga fan ang trip nina Liza Soberano at Enrique Gil bilang Brittany and Tiffany mula sa Hollywood film na White Chicks. Hindi akalain ng mga fan na ganoon ka-bongga ang magiging pasabog ni Enrique to the extent na nagbihis-babae pa talaga siya para sa kaganapang iyon. Kabog naman talaga! Well, sila rin ang nanalo bilang Best Couple Costume sa gabing iyon.

Umeksena rin ang cute love team nina Maymay Entrata at Edward Barber bilang Saitama and Genos mula sa One Punch Man na nanalo naman bilang Most Creative Costume.

Medyo nakaka-Darna naman ang datingan ni Jane De Leon dahil fighter din ang costume na suot niya na si Lara Croft sa pelikulang “Tomb Rider”.

Gustong-gusto rin ng mga fan ang chill outfit ni Joshua Garcia bilang Elton John na bagay na bagay sa kanya.

Winner din ang kaseksihan ni Heaven Peralejo sa costume na Wonder Woman na siyang nanalo rin bilang Sexiest Costume. (Athena Yap)