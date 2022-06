KimXi wedding inaabangan ng mga ChiNoy

Palaging sinasabi na “kasal” na lang talaga ang kulang sa mag-sweethearts na sina Xian Lim at Kim Chiu. Magkasundo ang dalawa sa halos lahat ng bagay at talagang suportahan din sila sa isa’t isa.

Pero siguro nga, isa rin sa naging dahilan kung bakit nag-click sila at going stronger ay ang pagiging pareho nilang FilChi. Filipino-Chinese pareho sina Xian at Kim at ‘di ba nga, tradisyon naman talaga sa mga Chinese, though definitely, mas open na sila ngayon sa ibang inter-cultural marriages, iba pa rin kapag kapwa Chinese ang talagang napapangasawa nila.

So no wonder na kahit ang parehong pamilya nila ay very welcome ang isa’t isa. Obvious din na hindi lang si Xian ang close sa family ni Kim, pero si Kim mismo ay malapit sa nanay ni Xian.

Naku, super abang na nga ang mga ChiNoy sa wedding nila, ha!

Nag-graduate ang masasabing isa sa favorite pamangkin ni Kim na si Raine at nag-dine-in sila after ng graduation. Proud na proud si Kim dito na sabi nga niya. “Our honor student. Ate Raine. Congrats Ate Raine, so pretty naman ni Ate Raine.”

Madalas ay kasama si Xian sa mga family event ni Kim, so malamang nasa work ito ngayon kaya wala sa celebration ng graduation ni Raine. (Rose Garcia)