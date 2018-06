Kim, Xian tuluyan nang binuwag dahil kay RK

Naku si RK Bagatsing ang leading man ni Kim Chiu sa special 4th anniversary episode ng Ipaglaban Mo na kinunan pa sa South Korea at ipapalabas mamaya sa ABS-CBN, kaya may mga fan ang KimXi (Kim-Xian Lim) love team ang nagre-react.

Mukhang natabangan na talaga ang Kapamilya network kay Xian dahil sa desisyon niyang lumipat ng management company mula sa Star Magic pa-Viva Artists Agency.

Tuluyan na nga kayang ibabasura ng Dos ang KimXi love team? Si RK na ba ang gagawing ka-love team ni Kim?

Actually, may mga nagsasabi na sa teaser ng Ipaglaban Mo ay may kilig daw ang tambalang Kim-RK, kaya malay natin, baka nga sila na ang i-push ng Kapamilya network, ‘noh?

Naku, kapag mataas ang rating ng episode mamaya ng nasabing weekly legal anthology ay hindi nga malayong magtuloy-tuloy na ang team-up nina Kim at RK.

Ano kaya ang reaction ni Xian?