Kim, Xian mga lovebird sa Boracay

Hindi na nga napanindigan ni Kim Chiu ang pinasikat niyang ‘Bawal Lumabas’ dahil finally ay nakalabas na nga siya ng Metro Manila.

Ang Boracay napili niyang lugar na pagdausan ng Pasko at Bagong Taon.

Yes, ang boyfriend na si Xian Lim ang kasama niya.

Pero siyempre, hindi lang silang dalawa, dahil ka-join din nila ang pamilya ni Chinita Princess.

“Merry Christmas, from us to you!” sabi ni Kim.

Inami nga ni Kim na nanibago siya sa paglabas ng Metro Manila.

“First time to ride a plane since lock down, after 11 months! It felt a little different,” sabi niya.

“Off to the crown jewel of the Philippines, Boracay! (kailangan naka- tiptoe ‘pag kasama si Xi!) @xianlimm,” sabi ni Kimmy.