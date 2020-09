Kim Woojin inakusahan ng pangmo-molestiya

Pinaratangan ang dating miyembro ng Stray Kids na si Kim Woojin ng sexual assault.

Dalawang netizen ang nagki-claim na sa isang bar daw naganap ang insidente. Ayon sa mga ito, nangyari raw ito sa party. Nilapitan daw sila ni Woojin at hinawakan ang mga intimate parts ng katawan nila. Ito’y sa kabila raw ng pagtanggi nila.

Base naman sa nilabas na larawan ng agency ni Woojin, April 29 naganap ang ibinibintang dito. Panahon na kung tutuusin, kasagsagan ng pandemya sa South Korea .Pinagbabawalan din sila na magpunta sa mga matataong lugar tulad ng bar.

Sa dalawang larawan, ipinakita ang selfie ng actor na nasa bahay nila ito. Kaya mariin ang pagtanggi ni Woojin sa akusasyon sa kanya.

Sa pamamagitan ng kanyang Twitter account, sinabi niyang hindi pa raw niya nakikita sa buong buhay niya ang dalawang netizen. Wala rin daw siya sa sinasabing bar ng mga oras na yun.

Naglabas din ang agency ng idol ng statement bilang suporta at pagdepensa sa kanilang artist.

“10x Entertainment would like to announce our plans to take legal actions against the malicious false rumors about our artist, Kim Woojin. Ahead our legal processes, we wish to reveal photo evidence to make sure the fans don’t have any misunderstandings.”

Sa ngayon, kailangan pang mapatunayan kung sino nga kina Kim Woo Jin at sa dalawang netizen ang nagsasabi ng katotohanan.