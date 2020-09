Kim trending ang pag-join sa It’s Showtime

Opisyal nang host ng noontime show na “It’s Showtime” si Kim Chiu simula kahapon.

Naging trending siya sa Twitter na may hashtag na #ShowtimeCHINITAnghali .

Ang kanyang supporter na si Chams Gonzales ay nag-post ng “Nakakaiyak dahil isa ka na sa regular host ng Showtime Kimberly Sue Yap Chiu nakakaproud ka .”

Mainit naman ang pagtanggap at pagsalubong sa kanya nina Vice Ganda,

Jhong Hilario, Karylle, Ryan Bang, Amy Perez, Jugs Jugueta, at Teddy Corpuz at Vhong Navarro.

Nagpasalamat din si Vice dahil pinili pa rin ni Kim na mag-stay bilang Kapamilya.

“Nakaka-fragile ‘yung salitang thank you ‘Ma. And ‘yung salitang ‘stay,'” pakli ng aktres.

Emosyonal na nagpasalamat ang tinaguriang Chinita Princess para sa tiwalang ibinigay sa kanya ng “Showtime” family lalo na’t ilang beses na rin siyang naging guest host nito.

“Thank you na pinayagan niyo ako na tumuntong dito and makasama kayo. Masaya ako na araw-araw tayong tatawa kasama ang madlang people. Maraming salamat. Kapamilya Forever tayo,” aniya.

Maraming fans naman ang natuwa sa balita at sinalubong si Kim sa social media dahil ito ang naging numero unong trending topic sa Twitter Philippines ang hashtag na #ShowtimeCHINITAnghali.

“Ang sweet ng pa-welcome ng Showtime family, nakakatuwa! Congratulations, Kimmy cutie! Sobrang nakakagood vibes ito. Iba samahan nila nakakatuwa isipin na part na nito si Kimmy,” sabi ni Twitter user @pearlagua_.

Sey naman ni @nizzieh01, “‘Yung feeling na dati guest host ka lang pero now officially part ka na as main host ng Showtime. We’re so happy for you Kim!”

Nakisali rin sa online saya si @anneyeonng1 na nagsabing, “Bagay na bagay si Kim Chiu sa It’s Showtime lalo na yung tawa nya!!! Pampa-good vibes talaga.”

Isang opening song and dance number ang inihanda ni Kim para sa madlang people at inilunsad din ang bagong segment na “Name It To Win It.”

Mapapanood ang “It’s Showtime” tuwing tanghali mula Lunes hanggang Sabado sa Jeepney TV at sa Kapamilya Channel (SKYcable channel 8 sa SD at channel 167 sa HD, Cablelink channel 8, G Sat channel 2, at karamihan ng cable operators na miyembro ng Philippine Cable and Telecommunications Association (PCTA) sa buong bansa).

Talbog!

FPJ’s Ang Probinsyano nagdiwang ng 5 taon

Sa kabila ng pinagdadaanan ng ABS-CBN patuloy pa rin ang longest teleserye ng Pinas. Ito’y ang FPJ’s Ang Probinsyano na umabot na ng limang taon.

Patuloy pa rin itong napapanood sa Kapamilya channel at sa social media flatform ng Dos.

Ipinagdiwang kahapon ang 5th anniversary nito.

Sa IG na cocomartin_ph may pagbati na Happy anniversary mga ka-probinsyano!

“Sama sama pa rin nating haharapin kahit ano pang pagsubok ang dumating. Happy Anniversary, mga Ka Probinsyano! #FPJAP5TuloyAngLaban,” caption naman sa Instagram account ng Dreamscape..

Kahit sina Lorna Tolentino, John Prats, Rowell Santiago,Bianca Manalo, John Arcilla ay bumati rin sa nasabing programa.

Congrats!