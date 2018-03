Kim tanggap ang sex video ng dyowa

Hindi affected ang relasyon nila Kim Domingo at Mike Acuña dahil magkasama pa rin silang lumipad for Japan noong nakaraang February 27. Sa recent post ni Asia’s Fantasy na si Kim, nasa airport sila ni Mike at may caption siyang “#shinjuku” sa kanyang Instagram post.

Sa post naman ni Mike, may caption siyang vacation. Twinning pa nga ang dalawa dahil parehong ripped black jeans ang suot nila.

Patunay lang na walang nagbago sa relasyon ng dalawa pagkatapos na kumalat sa cyberspace ang video scandal ni Mike.

Noong nakarating na sila sa Japan, agad nag-post si Mike sa IG na may caption na Shinjuku boy.

Si Kim naman ay nag-post ng kanyang mga OOTD habang namamasyal sila sa malamig na klima sa Shinjuku, Japan.

Walang naging reaction or comment si Kim tungkol sa kumalat na video scandal ng kanyang boyfriend.

Ayon sa isang source, alam na raw ni Kim ang tungkol sa naturang video ni Mike bago pa man sila nagkaroon ng relasyon. Noong 2009 pa raw ang video na iyon ni Mike kaya nagulat na lang daw ito na biglang may nag-upload ulit pagkatapos na maalis iyon sa mga gay websites nine years ago. (Ruel Mendoza)