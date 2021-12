Kim super display ng wetpaks, boobey sa Balesin

Napuno ng fire emoji ang comment section ng Instagram account ni Kim Chiu dahil sa kanyang pinost na naka-one piece swimsuit siya.

Kahit nakaupo ito sa may tila bar ng resort, napaka-sexy pa rin talaga at very prominent ang kurba ng katawan. Medyo silip nga ang puwet ni Kim sa tatlong photo, at pati na rin ang kanyang boobey ay medyo lantad din, ha!

Kaya naman ilang minuto pa lang nang mag-post ito, may kulang 30,000 likes na agad at ang dami na agad nag-comment. Kadalasan nga ay mga hearts at fire emojis, meaning, ang hot niya.

Ilan sa mga artistang hindi napigilang mag-comment sa post ni Kim sina Melai Cantiveros na sabi nito, “Huy kasexy ba ani nya ui!”

Si Karla Estrada na ang sabi, “Ay!!! Akun sangkay na seksy na pikatchuuu.”

Sa caption ni Kim, sinabi niya na, “I can SEA clearly now!!!” Summer on December!”

Kasama ni Kim ang boyfriend na si Xian na nauna nang nag-post ng picture nila habang magkayakap sa swimming pool ng Balesin at napaka-sweet na sinabing, “This Christmas, all I want is to hold you tight in my arms and whisper in your ear… I love you.”

Sila na ang sweetest talaga sa panahon ng pandemic, huh!

Marvin pinatawad sa kapalpakan

Pagkatapos na ulanin ng mga reklamo at galit si Marvin Agustin ng mga naging customer niya noong Pasko dahil sa kanyang lechon at sinsero namang humingi ng paumanhin sa nangyari at naperwisyo at naabala, tila nakuha naman ni Marvin ang simpatiya ng karamihang netizen.

Marami rin ang nakaunawa sa naging situwasyon ni Marvin.

Hindi naman daw talaga biro ang kahit na anong pwedeng unfortunate na maaaring mangyari sa kusina.

Ilan sa mga positibong comments at nagbigay ng encouragement kay Marvin, “Wala namang perfect chef marvin okay lang yan merry Christmas sana matikman ko din yang conchinillo mo.”

“Thanks for being humble and really know how to accept what is your fault… Good job. Mistakes makes perfect.”

“Tao lng tayo sir nagkkamali din tska mahirap tlgang magpatakbo ng negosyo sir marvin, pagod na isip mo pati katawan.”