Kim Rodriguez pinarangalan sa Korea

Nabigyan ng recognition ang Kapuso actress na si Kim Rodriguez sa 2020 Korea Entertainment Star Sharing Volunteer Contribution Awards dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng sining at kultura.

“Can’t believe I’ll be awarded for just doing what I love! Thank you so much, Korea Entertainment Star Sharing Volunteer Contribution Awards for this!” sabi ni Kim.

Pinadala ng Korea Entertainment Star Sharing Volunteer Contribution Awards ang certificate ni Kim sa kanilang bahay mula pa sa Korea.

Sa kasalukuyan, napapanood si Kim sa fantasy-romance series na The Lost Recipe ng GMA News TV. (Ruel Mendoza)