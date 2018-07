Kim pinagmukhang ‘sabik’ kay Gerald

Dahil sa guesting nina Bela Padilla, Kim Chiu sa show ni Vice Ganda, ang Gandang Gabi Vice, last Sunday, biglang umusbong ang pagkamuhi sa puso ng mga tagahanga ni Xian Lim, para kay Bela.

Nagpaliwanag na nga si Bela na mahaba ang episode nilang ‘yon ni Kim, at naputol lang para kumasya sa oras ng GGV.

‘You can’t take only one part seriously, guys.

The whole episode was just super fun. And you know these shows are edited to fit the program’s airing time too!’ sabi pa ni Bela.

Paano nga ba nagsimula? Well, sa portion na Mukha Mo, Tanong Mo, biglang lumabas ang mukha ni Gerald Anderson. At kailangan ngang magtanong nina Kim at Bela sa mukha na ‘yon ni Gerald.

Okey naman ang mga tanong, pero parang na-off nga ang lahat nu’ng kumanta si Bela nang ‘Bakit Labis Kitang Mahal?’ na ang dating nga ay parang hindi pa nakaka-move on si Kim kay Gerald.

“It was fun until you sang ‘bakit labis kitang mahal’ insinuating that Kim is still in love with her ex. Don’t blame your action to the editor of the show unless they told you to sing that song when they flashed Gerald’s photo,” talak ni Alexander Kimberly @KimXianForever, na o­byus na tagahanga nina Kim at Xian Lim.

Sabi naman ni Nimfa Sapa (@nimfasapa), “Wow paliwanag ka, ano ba ang totoo Ms Padilla? Matalino ka di ba? Res­peto kina Bea Alonzo present ni Gerald at respeto rin ke Xian Lim cguro naman bein­g Kim’s bff alam mo about Kim & Xian Lim, even Vice Ganda alam nya cno c Xian Lim sa buhay ni Kim Chiu? Hoy hindi kami bashers gusto lang namin ayusin joke ng idol niyo sa idol nmin! R­ESPETO! OK!”

Say ni @rerikafrances1, “Be sensitive na lang po sana. Think b4 you speak. C Kim kc lagi npapahamak at bash eh.”

Giit naman ni @DdhdDnjc, “Masaya kna kc dami na naman basher ni Kim about last night if u a true friend Let ur friend to be happy RESPETO din sa mga taong involve jan sa mga jokes mo. Kung gusto mo ng promo para kumita movie mo huwag kang mangdamay pa sa mga jokes mo as a fan. We love Kim.”

At mensahe naman ni @way2goBitch, “U used pipol in expense of others that’s why you’re getting projects from abs.

She did tell u her true feelings w/ Budoy but we already knew that she still in love w/him, it shows w/her actions when she is w/him & her mouth2mouth w/him every night of the serye @prinsesachinita.”