Kim natunaw sa lambing ni Xian

Ang cheesy, clingy, harowt ni Kim Chiu sa Instagram story niya. Kaaliw ang mga hirit niya, at ang sarap tutukan ng mga post niya, ha!

Kasi nga, walang pretensiyon, walang tago-tago, walang pagmamalinis. Tulad nga nang panghaharot niya kay Xian Lim sa IG story.

Makikita nga sa IG ni Kim ang video ng photo ni Xian bilang endorser ng banco.

“Ikaw talaga, oorder na lang ako ng food, ikaw pa nakita ko. Hello po!” sabi ni Kim.

“Pede ba umorder ng Xian Lim? Hahahaha!” caption pa ni Kim.

“Pag sa akin ka nag-order, pagmamahal lang ang made-deliver ko,”

sagot naman ni Xian gamit din ang IG story na `yon.

“Hala, I melt!” sagot pa ulit ni Kim, at `yun na nga, natunaw na rin ang mga fan sa pakilig ng KimXi.

Enrique nanghingi ng dugo sa mga fan

Walang masyadong detalye na nilagay si Enrique Gil sa kanyang Instagram story. Pero, nanghihingi siya ng dugo.

“Looking for blood donors O+,” sabi ni Enrique na may mga emoji pa ng tatlong kamay na nagdarasal.

Well, para kanino nga ba ang dugo na inaasam ni Enrique na hingin sa kanyang mga follower, fan, kaibigan? Sa Twitter ni Liza Soberano ay mababasa naman ang mensahe na…

“Please pray for my Kuya Bujie,” tweet naman ni Liza.

Agad ngang tumugon ang mga fan, nag-alagay ng dasal para sa kuya ni Liza, at para sa hiling ni Enrique.

Nadine nagalit sa ‘baby’ ni James

Isa pang puno ng hugot sa Instagram story ay si Nadine Lustre. Lahat ng sentimyento, away niya ay sa IG story niya nilalagay.

May mga cute, meron din naman mapa-puzzle ka talaga. Tulad nga nitong latest IG story niya na, “People that talk ill of others carry an illness themselves.” Sino kaya ang pinariringgan ni Nadine?

Pero, aliw rin naman ang post niya na pinagalitan niya ang ‘baby’ nila ni James Reid. Isang dog nga nga na pinangalangan nilang Calcifer o Cal.

“I scolded at him for chewing my jewelry box,” sabi ni Nadine sa photo na nakahilig at tila naglalambing sa kanya ang baby nila ni James.

Kaaliw lang, di ba?