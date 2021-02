Kim nagsampa ng diborsyo kay Kanye

Nag-file na officially si Kim Kardashian ng divorce sa estranged husband na si Kanye West sa Los Angeles Superior Court noong nakaraang Friday.

Ayon sa representative ni Kim na si Christy Welder: “The filing cites irreconcilable differences and Kardashian West seeks joint custody of the couple’s four children. It also cites a prenuptial agreement regarding their assets.”

Nag-propose si Kanye kay Kim noong 2013 at nag-rent pa ito ng sports stadium at orchestra. Kinasal sina Kim and Kanye noong 2014 sa Italy.

Noong maghiwalay sila noong January 2021, hinakot ni Kanye ang mga belongings niya mula sa kanilang mansion sa Hidden Hills, Calabasas. Sa kanyang ranch sa Wyoming nakatira na si Kanye.

The couple have four children: daughter North was born in 2013, followed by a son, Saint, in 2015, daughter, Chicago, in 2018, and son, Psalm, in 2019. Nag-struggle mentally si Kanye. Inamin nito na siya ay bipolar. (Ruel Mendoza)