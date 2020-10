Kim nagpakalat ng fake news

Hindi naging mabenta sa ilang netizens ang pinost ni Kim Chiu sa kanyang IG stories na picture niya habang nakaupo sa loob ng room at tila may birong “pananakot.”

Ni-repost din niya ang naging conversation sa picture niya ng kanyang kapatid at ng kaibigan nito na diumano’y may third eye. Na may nakita raw ito sa may bintana na malaki ang ilong at tila isang tikbalang.

Na-bash pa si Kim ng ilang netizens dahil dito. Na kesyo wala naman daw silang makita. May nagsabi pa na may third eye rin siya, pero wala siyang makita. Yung isa naman, fourth eye na nga raw ang sa kanya, pero wala.

Yun daw pala, may movie raw pala si Kim at malamang daw promo ng pelikula nito bilang horror ang bagong movie ng Kapamilya star.

Kaya hirit ng ilang comments, “OA. Fake. May movie kasi siya na horror kaya promo-promo.”

“Kacheapan itong promo na toh.”

Bettina, Mikki pakakasal na

Masayang-masaya kami para sa dating Kapuso actress na si Bettina Carlos. Isa siyang magandang example o testimony na kapag ipinagkatiwala mo talaga sa Diyos ang lahat, sigurado yung ibibigay niyang reward sa‘yo.

Dahil sa kagustuhan ni Bettina na mas makapaglaan ng oras sa kanyang nag-iisang anak na si Gummy at mas matutukan ang health niya, nag-lie low ito sa pag-arte.

Noon pa man, prayer na ng anak niya na magkaroon siya ng kapatid. At siguradong after ng kasal niya sa ngayo’y fiancee na niya na si Mikki Eduardo (katulad ni Bettina, isang Christian from CCF), yung wish naman ng anak ang matutupad.

Simple lang ang inihandang surprise proposal ni Mikki kay Bettina. Nagdala rito ang pagkanta niya ng “I Will Be Here”. Tinutukso ito ni Bettina dahil sa kodigo niya ng lyrics.

Kitang-kita ang labis na pagmamahal nila sa isa’t isa at kung gaano kasaya ang dating Idol sa Kusina host sa ginawang proposal sa kanya ng boyfriend. Alam namin na higit sa ano pa man, yung makita niyang mahal at tanggap din ng fiancee niya ang kanyang anak ang ikinaliligaya nito. Bukod pa rito ang buong pamilya ng kanyang boyfriend.

Natatandaan pa namin ang kuwento ni Bettina sa amin na ipinagdarasal pa nila ang relasyon at kung wala itong magiging problema sa pamilya nila, lalo na sa part ni Mikki.

Ang bongga rin ng diamond ring na engagement ring na ibinigay sa kanya ng boyfriend. Day after ng proposal, aminado si Bettina na nasa alapaap pa raw siya sa kaligayahan at ayaw pa niyang bumaba.

Aliw ang post niya, na, “Day 1 as @mikki.e.eduardo’s fiance, normal naman… nagkape, nagworkout, nagcheck ng bulaklak, nagquiet time.. ng naka diamond ring.

“I love you Juan Antonio Miguel Eduardo. Thank you for making sure my #1 proposal requirement was fulfilled: Kilay!”

Hindi rin kami magtataka na ngayong engaged na sila, wedding is just around the corner at hindi na rin ito patatagalin pa.