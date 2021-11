Kim nag-emote, matindi hugot sa giant Christmas tree

Papaniwalaan mo naman talagang miss na miss na ni Kim Chiu ang mag-travel dahil pre-pandemic, talagang ang dami niyang travels outside the country.

At si Kim, parang tradisyon na niya at hindi siya fulfilled kapag hindi siya ang personal na nag-decorate ng kanyang 12 feet Christmas tree. Sabi ni Kim, isa raw ito sa mga gusto niyang gawin noong bata na ngayon siyempre, she has all the means na mapaganda ang Christmas tree niya.

All white ang Christmas tree ni Kim, hindi naman siguro dahil umiiwas siyang mahaluan ng political color ang theme na mapipili, kung hindi miss na nga raw kasi niya ang mag-travel at magkaroon ng white Christmas. Kaya kahit sa bahay lang, iisipin na lang niya through her Christmas tree and Christmas decoration na white Christmas pa rin.

Kinarir talaga ni Kim ang Christmas tree niya kaya napuno rin siya ng glitters at inabot ng gabi. At sinurpresa pa sa mga kapatid at pamangkin na the next day na ng umaga pinakita at hiningnan ng reaction na siyempre, aprubado naman sa mga ito.

Another thing kung bakit white rin ang napili ni Kim dahil para raw sa kanya, it’s a symbol of hope. Naging emotional pa nga ito nang sabihin na, “There’s always hope in our pocket. So lagi lang natin ‘yung bubunutin sa mga bulsa natin, ‘yung pag-asa.

“Sabi nga, never lose hope. It may not be a good day today, but tomorrow or next week or next month, there’ll be better days dahil bilog na ang mundo.

“Kahit sobrang hirap ng situwasyon, never lose hope and don’t give-up.”

Alden pasabog ang docu-concert sa 2022

Kaya naman pala ang symbol na pinost ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards ay fast-forward play button na aabangan sa kanya, ang title ng bago niyang pasabog, a documentary concert ay “Alden Forward.”

Sa January 30, 2022 na ito pero na-excite na ang mga fan ni Alden sa Instagram post niya at ngayon pa nga lang daw, mag-iipon na sila ng pambili ng ticket.

Galing si Alden sa award-winning online concert niya na Alden’s Reality kaya posibleng magiging malaki ang expectation sa bago niyang concert na tila pa-birthday na rin niya sa mga fans niya. At the same time, producer na rin siya ng sariling concert.

Suportado rin agad si Alden ng ilang kasamahang artista tulad nina Jo Berry at Dingdong Dantes na nag-like agad sa post niya.

Sey ni Alden, “I am excited to share with you something very close to my heart- a one of a kind concert of who Alden Richards was for the past decade and a whole lot more of Richard Faulkerson Jr., moving forward.

“Grateful for the opportunity to produce this concert for the benefit of the AR Foundation Inc.”