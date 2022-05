Kim na-excite: Anne nag-helicopter papuntang ABS-CBN

Well, tulad nga ng inaasahan, inanunsiyo na ang pagbabalik ni Anne Curtis sa ‘It’s Showtime’ ngayong Sabado (May 28).

At sa presscon nga ng ‘LuvAnne: The Comeback’, inamin niya na nagpabago-bago ang isip niya, na gusto na niyang mag-comeback talaga, pero biglang pigil, then heto na nga, tuloy na tuloy na.

Makikita na nga sa Instagram ni Anne ang video na ang pambungad ay ang logo ABS-CBN. Then, maririnig ang paglapag ng isang eroplano sa rooftop ng Channel 2, at `yun na nga, makikita si Anne na todo emote.

Kaaliw rin na mula sa rooftop ay naglakad si Anne, pero patalikod, o paatras, ha! Mula hagdanan, hanggang papasok sa elevator ay paatras nga ang lakad niya.

At siyempre, napadpad siya sa studio ng ‘It’s Showtime’, at maririnig sa huli ang boses niya na sumisigaw nang, “What’s up madlang people!”

“This time. Tomorrow (Saturday). Finally. See you madlang people! #AnneditoNaSaShowtime!” caption ni Anne sa Instagram video na pinost niya.

Sabi ni Angelica Panganiban, ‘Best in paandar ka talaga’.

Na true naman, dahil bongga nga ang announcement, at nag-helicopter pa siya pauntang ABS-CBN, ha!

Samantala, sa ‘Showtime’ naman ay inanunsiyo na rin nina Vhong Navarro, Ogie Alcasid, Amy Perez, Kim Chiu, ang pagbabalik ng isang co-host nila.

May pa-surprise effect pa sila, na kesyo, “Magbabalik na siya bukas. AnneLuvYou!” hirit ni Vhong.

At sabi naman ni Kim, “Wow, nakaka-excite!” habang panay ang palakpak.

So, abangan ang pagsasama nina Anne, Kim, Vhong, Ogie, Amy, at siyempre ni Vice Ganda, sa It’s Showtime ngayong Sabado.

Angel napagkamalang manikang Koreana

Biglang-bigla ay naging Koreana ang dating ni Angel Locsin. Eh, bangs lang naman ang rason, o nabago sa kanyang mukha.

Sa totoo lang sa unang tingin, hindi mo talaga iisipin na si Angel `yon. Kailangan mo munang sipatin nang husto, at i-check mabuti ang Instagram name, para masabing oo nga, si Angel talaga ito.

Kasi nga, ang laki ng ibinata ng mukha ni Angel. Na sabi nga ni Bubbles Paraiso, nagmukha itong 17 years old lang, ha!

“Koryan (Korean) anak?” hirit ni Rita Avila.

“Ganda ng photo ni Ate Celeste Tuviera!” sabi lang ni Angel, na ang tinutukoy na Celeste ay ang gumupit ng kanyang buhok.

Siyempre, unang-una nang nag-comment ang mister niyang si Neil Arce. Na nagkiyeme-kiyemeng Koreano rin siya.

“Nae insaeng-ui salang!” hirit nito.

“Korean ka na?” sabi ni Angel.

Pero, hirit ng iba, ang mensahe raw ni Neil kay Angel ay, “Love of my life.”

Well, sadya talagang maganda ang mukha ni Angel. Mas maganda siya kapag walang make up. At yes, parang hindi nga siya tumatanda. Na aminin natin, tumaba man siya, hinding-hindi nabubura ang kagandahan ng kanyang mukha.