Kim muntik mawalan nang tiwala sa Diyos

Nakikita nating masaya at palaging puno ng tuwa ang buhay ni Kim Chiu sa mga posting niya sa Instagram, pero ang totoo muntik na pala itong bumigay at kumalas sa pananampalataya sa Diyos.

Rebelasyon ito ni Kim sa Instagram na may mga happy photo siya.

Binahagi ni Kim ang pagdududa niya sa Diyos dahil sa pinagdaanan sa buhay.

Inumpisahan muna niyang i-appreciate ang ganda ng panahon at ng buhay, at saka binalikan ang isang pangyayari na halos magpasuko ng pananampalataya niya sa Diyos.

“Yesterday was beautiful. Everyday we are given a chance to live, hope and dream. Everyday he sends a message, it may not be everyday that he gives the answer but all we have to do is to trust the process. There is no coincidence in this life he gave us. I admit that there was a time I questioned him “why is this happening to me?”, at some point I always gave up and stopped believing in him. Yet he used people to talk to me and me understand things i couldn’t. Sounds unbelievable but its so true. My faith grew stronger than ever. He has his own timing. He answers prayers in his own time. A time that is almost perfect for you. A time that he had in his hands all your life. A time that you are ready for what you prayed for.

“While typing I am in awe, I am grateful. He is amazing! Never give up on your dreams, don’t loose hope and trust the process.”

Kasama kaya sa mabigat na pinagdaanan ni Kim ay ang hiwalayan nila ni Gerald Anderson?

Boobs ni Angeli nilamas ni Sean

Ang swerte ni Sean de Guzman dahil natikman na niya ang mga bagong pantasya ng Viva. Kung nagpakasasa siya sa mga sex scene nila ni AJ Raval, at kay Angeli Khang sa “Taya”, jackpot ulit siya sa “Mahjong Nights.”

Pinayagan kasi ni Angeli si Sean na hawakan ang kanyang boobs, at magdikit ang kanilang mga private part.

Sa kuwento ni Angeli, sinabi nitong pinayagan niyang hawakan ni Sean ang kanyang mga bundok para itodo na ang kanilang love scene at hindi na ulitin pa ang eksena.

Nagpaalam daw sa kanya si Sean kung puwedeng hawakan ang kanyang mga bundok. May tiwala at nakasama na niya si Sean kaya pumayag si Angeli.

Naka-plaster naman daw sila sa eksena kaya safe na magdikit ang kanilang mga private part.

Mabilis ang pasikat ni Angeli dahil bukod sa sosyal ang image nito, maganda, inosente ang mukha at napaka-sexy.

Jeric kinamumuhian ng mga beki

To the rescue kay Jeric Raval si RR Enriquez mula sa galit na galit na mga bakla. Nag-viral ang opinyon niya sa same sex marriage, na sinabi niyang base sa Bible, bawal ang pakikiapid sa kapwa lalake.

Siyempre, ‘yung mga nangangampanyang ibigay ang equal opportunity at rights sa LGBTQ+ lalo na ang same sex marriage ay umalma at binalatan ng buhay si Jeric.

Bilang binansagang Sawsawera Queen si RR, sinabi nito sa post sa Instagram na hindi dapat hinuhusgahan si Jeric dahil ang sinabi nito ay tunay na base sa Bible.

Sa mundo lahat ay makasalanan. Kung gustong gawin ng iba ang hindi nakasaad sa Bible, sa Diyos mananagot ang mga ito.