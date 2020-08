Kim muntik burahin ang mukha ni Yam

Mainit ang naging harapan nina Kim Chiu at Yam Concepcion bilang Jia at Dana sa hit serye ng ABS-CBN na “Love Thy Woman,” na napapanood ngayon sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Matapos ang pag-uusap nila tungkol sa pagkamatay ng kanilang amang si Adam (Christopher de Leon), nag-imbestiga si Jia para makahanap ng ebidensya upang mapatunayan na inosente ang kanyang inang si Kai (Sunshine Cruz) sa pagkamatay ng kanyang ama.

Dito na nga nagharap ang magkapatid, at maliban sa pang-iinsulto at paninigaw ay sinampal ni Dana ang half-sister nitong si Jia. Pumalag naman ang karakter ni Kim at hahambalusin dapat ng mop ang mukha ng karakter ni Yam.

“Hindi ako basura! Ikaw sumusobra ka na. Gusto mo i-mop ko ‘yang kasamaan ng ugali mo,” hirit pa ni Kim kay Yam habang halos ingudngod o burahin ng mop sa mukha ng huli.

Natuwa ang mga netizen sa fighting spirit ni Jia, na hindi papayag na basta-basta nalang itong iitsapwera.

Well, iba talaga ang mga hapon sa ABS-CBN, nakaka-excite ang mga eksenang sindakan. Kudos sa “Love Thy Woman” team dahil tuloy-tuloy ang paghain nito ng maiinit na tagpo kahit pa nasa kalagitnaan ng pandemya ang shooting. (Dondon Sermino)