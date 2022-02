Kim, Lea nagbunyi sa tagumpay ng mga Koreano

Aakalaiin mong sina Kim Chiu, Lea Salonga ang mga nanalo sa Screen Actors Guild Awards, ha!

Aba, super nagbunyi kasi ang dalawang Pinoy star sa pagkapanalo ng major acting award ng mga bida sa Korean series na “Squid Game”.

Ni-retweet ni Lea ang appreciation speech nina Jung Ho-Yeon, lead actress ng Squid Game, at Lee Jung-Jae, sa nasabing award.

“Oh my God yes yes yes yes!!! Congratulations, Lee Jung-Jae!” sabi ni Lea.

Pareho rin ang message tweet ni Lea para kay Jung Ho-Yeon.

Samantala, “This is It!” naman ang tweet ni Kim Chiu sa re-tweet nitong acceptance speech ni Jung Ho sa nasabing award.

Nakuha nina Jung Ho ang Actor for Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama series award. At si Lee Jung naman ay ang Actor for Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama series.

Unang acting project ni Jung Ho ang ‘Squid Game’ at kauna-unahan din nitong award ang natanggap sa SAG, ayon sa tweet ng mga fan.

Ang Screen Actors Guild Awards ay isang American award giving body, na ginaganap kada taon sa Hollywood. (Rey Pumaloy)