Kim kinilig: Xian napagkamalang prinsipe ng Saudi

Sa paningin ng mga babae, bakla, masuwerte si Kim Chiu sa kasintahang si Xian Lim, na ang pinagbasehan ay ang mga latest photo posting ng aktor sa Instagram.

Nagmukhang royalty o prinsipe ng Saudi si Xian, na para ring isang multi-billionaire sa itsura niya, na kuha sa disyerto.

“Life is like a desert. You only regret the oasis you let pass. Our Dubai experience is truly one for the books. Lezzgo! I’m excited to share it with all of you,” sabi ni Xian.

Mas lalong lumabas ang kaguwapuhan ni Xian sa suot na all white, at naka-balot ang ulo ng scarf, na mukha talagang rich and famous.

Mababasa sa comment ng mga fan ang malaking paghanga nila sa kakisigan, kaguwapuhan ni Xian.

Ang iba ay inihalintulad si Xian na mga Hollywood actor, at meron ding mukha siyang international model.

At kahit ang ina ni Xian na si Mommy Maryann ay napahanga sa kanya.

“Breath-taking!! Very much like Hollywood!!!” sabi ng nanay ni Xian.

Kinaiinggitan ng mga netizen si Kim sa pagkakaroon ng pang-world class na kaguwapuhang dyowa. At siyempre, kilig si Kim sa mga magagandang comment sa dyowa niya.

Sey niyo Julia, Claudia? Leon Barretto mabait kay Dennis

Pinahanga at itinuring na mabait na anak si Leon Barretto ng mga netizen matapos itong mag-reply sa birthday greetings ni Dennis Padilla sa kanya sa Instagram.

Nagpahatid ng advance birthday greetings si Dennis kay Leon, na only son niya kay Marjorie Barretto.

“Dear Leon…Advance happy birthday anak…Miss you love you…God bless you more.”

Naka-tag sa naturang post sina Janno Gibbs, Andrew E.

At bumilib nga ang mga netizen dahil nag-comment si Leon na…

“Thanks Pa.”

Bagamat, maikli, at walang balik na “I love you” at tila matabang na comment ni Leon sa kanyang ama, natuwa na rin ang mga follower ni Dennis.

Natatangi kasi si Leon sa mga kapatid na sina Julia, Claudia na tumugon sa post ng kanyang ama.

Ruru panis sa kakisigan ni Derrick

Mainit na nga ang panahon dulot ng summer, lalo pang pinagliyab ni Derrick Monasterio ang pagnanasa ng mga beki, babae sa kanya.

Pinagpawisan nang malapot, at halos maihi sa kaelyahan ang mga follower ni Derrick sa posting niya ng topless body sa Instagram.

Kinunan ni Derrick ang sarili sa salamin gamit ang cellphone at pinakita ang pormadong katawan.

Walang pagbabago ang porma ng katawan ni Derrick na parang mas masarap sa paningin ngayon.

Kahit si Ruru Madrid na laging hubad sa kanyang mga post, ay walang panama o hindi pa rin makakapantay sa ganda at porma ng katawan ni Derrick. Batak kasi ang mga muscle ni Derrick sa workout.

Naelya ba kayo sa kamachohan ni Derrick?

Ako, slight lang. Char!!!