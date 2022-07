Kim kinalaban si Maja sa dancing kween

Halata ang kaligayahan ni Kim Chiu na nakabalik siyang muli sa kanyang sports, ang duathlon. Nakapag-bike at takbo siyang muli ngayong Sunday. Mahigit 25 km din ang nagawa niyang race.

Sey niya, “My kind of Sunday morning!!! 6km-25km-3km back to my athletic self! It’s been a while and I’m glad I was able to race again.”

Dugtong pa niya, “Endorphins are popping in my badedh rn (right now).”

Tila naiinggit naman kay Kim ang ibang Kapamilya actor tulad ni Jake Cuenca na nagsabi na, “Uuuuyyyy sali din ako next time!”

Gayundin si Enchong Dee na nagsabing, “Uy sama ako next time!”

Sa isang banda, hindi lang duathlon ang binalikan ni Kim, pati ang pagsasayaw. Ewan lang kung hindi intrigahin muli sina Kim at Maja Salvador.

Ni-repost ni Kim ang pagli-label sa kanya na “Dancing Queen” sa naging sayaw niya sa 1st nationwide telecast ng It’s Showtime sa TV5.

Habang si Maja naman sa Eat Bulaga ay humataw rin sa Dancing Kween Grand Finals, huh!

So, sino nga ba ang dancing kween sa kanila? Naku, idaan na nga lang natin sa botohan.

***

Alora naloka sa asal ng mahusay na aktres

Marami ang naaliw at natawa dahil sa itinuweet ni Alora Sasam na short video. Obviously sa shoot ito ni Kathryn Bernardo na base sa mga nabasa naming comments ay endorsement shoot daw.

Na-video ni Alora si Kathryn nang mag-hi siya rito, pero hindi siya namukhaan ni Kathryn at nag-hello naman sa kanya, pero ‘yung tipo ng hello na pang- “general” o hindi niya kilala ang binati.

Eh, alam ng lahat kung gaano ka-close bilang magkaibigan sina Kathryn at Alora. In fact, si Alora pa ang kasama ni Kathryn nang magbakasyon sa Thailand bago sumunod ang boyfriend na si Daniel Padilla.

Ang tweet ni Alora, “Congrats @bernardokath. Sana kapag sumikat ka na makilala mo pa rin ako. Sa sobrang pormal ng hello mo nagdalawang-isip ako kung ikaw din ba si Kathryn.”

Nakabawi naman agad si Kathryn nang ma-realize nito na si Alora pala ang nag-hi sa kanya at saka natatawang binalikan ang kaibigan at sinabing, “Ay, si Alora pala ‘to!”

Sey ng mga comment, “Nakaulit na ako ng katatawa.”

“Bakit ‘di ka nakilala ni Kath? Hahaha.”

“This vid just proves that Kath is really mabait even off-cam.”