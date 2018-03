Kim, Jackie, Valeen, Chariz palakihan ng boobs sa Bubble Gang

Taon-taon ay la­ging may bonggang summer special ang Bubble Gang at Pepito Manaloto. Lagi sila ang nauunang maghatid ng magagandang lugar dito sa ating bansa.

Last year ay sa Pradera Verde sa Lubao, Pampanga ang location ng summer special ng Bubble Gang kung saan ipinakita nila ang kagandahan ng lugar at mga facilities meron ang Pradera. Mga nagseseksihang artista ng Bubble Gang ang nagpatalbugan ng kanilang mga alindog at pati na rin ang mga makikisig na kalalakihan.

Ngayon ay sa magandang lugar na Baluarte at sa iba’t ibang lugar naman sa Vigan sila sususgod sa kagandahang loob ni Gov. Chavit Singson. Lulan ng eroplano ni Gov. Chavit ang mga cast ng Bubble Gang na maghahatid sa kanila sa Vigan at sa Baluarte.

Naku, sure na agad ang patalbugan ng alindog at palakihan ng boobs nina Kim Domingo, Jackie Rice, Valeen Montenegro, at Chariz Solomon, ha!

Ang Pepito Manaloto naman ay sa Baler nagtungo para sa kanilang summer special. Last year ay sa Quezon Province sila sa isang isla roon. Kaya bonggang-bongga ang mga pasabog ng kanilang summer special.

***

Dingdong, Anne mega rampa sa Japan

Nag-i-enjoy sina Dingdong Dantes at Anne Curtis sa malamig na klima sa Tokyo, Japan, kung saan nagsyusyuting sila. May time silang mamasyal sa iba’t ibang bahagi ng Tokyo.

Nakakatuwang makita na sumasakay sila sa mga subway at kumakain ng mga maiinit na Japanese ramen. Kasama rin nila si Boy2 Quizon.

***

Julie Anne, Gil nakakakilig ang kulitan

Isang bonggang kuwento ng tatlong ina ang mapapanood sa Dear Uge ngayong Linggo (March11). Abangan sina Angelu de Leon, Lotlot de Leon, at Pekto bilang ‘Tatlong Nanay’ ni Mika dela Cruz na pipigilan siyang hanapin ang tunay niyang ama. Siguradong laugh out loud na naman ang viewers sa episode na ito at naniniwala kaming tatalunin niya ang kalabang programa. Consistent sa ratings game ang Dear Uge at hindi ito natitinag!

Samantala, kaila­ngan ding abangan ang guesting ni Julie Anne San Jose at Gil Cuerva sa Dear Uge dahil sa mga nakita naming behind-the-scene photos, ang lakas ng chemistry nila at talagang nakakakilig ang kulitan nila. Kung anong kwento nito, dapat ‘yang tutukan sa mga susunod na episodes ng Dear Uge!