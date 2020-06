Kim itinangging nagsayaw sa EDSA

Umabot sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang kumakalat na video ng Kapamilya actress na si Kim Chiu na diumano ay nagsasayaw sa gitna ng EDSA at nagdulot ng traffic. Dahil diyan, inimbitahan pa ng MMDA ang aktres sa kanilang upisina.

“We will summon/invite her to explain her side then we will act accordingly,” sabi ng MMDA.

“We will verify the truth about the report. We will check if this video of Miss Kim Chui really happened along EDSA,” sabi pa ni Assistant Secretary Celine Pialago.

Pero, agad nga dumepensa ang aktres at nag-post sa Instagram ng paglilinaw.

“Thank you for supporting the shirt for a cause and sa nagpapakalat ng fake news na sa EDSA ako sumayaw, hello?!!! Okay ka lang??? Bakit ako sasayaw sa gitna ng EDSA. Takot ko lang. DIYOS KO. Please stop spreading FAKE NEWS,” sey ni Kimmy.

Anyway, kahit sunod-sunod ang pagsubok kay Kim, wish granted naman para sa aktres ang kumanta ng kanyang bagong hit song na “Bawal Lumabas” sa wish 107.5 bus.

“Classmates! 🛎 Eto hindi fake news. GCQ na with limited people inside the bus. WISH BUS sa labas ng bahay namin. Wala sa edsa ha?.Linawin ko lang ulit,” sabi ng aktres. (Athena Yap)