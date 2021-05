Kim iniyakan mapait na nakaraan

Bongga ang two-in-one celebration ng 31st birthday at 15th year in showbiz ni Kim Chiu sa Kapamilya noontime show na “It’s Showtime” kamakailan.

Sa isang emosyonal na video, binalikan ang mga naging tagumpay at pagsubok ni Kim sa loob ng 15 years niya sa showbiz at nagbigay rin ang singer-actress ng nakakaantig na mensahe para sa mas bata niyang sarili.

“Gusto ko lang sabihin sa ‘yo na ‘we made it.’ Lahat ng prayers natin 15 years ago, natupad na. Hindi naging madali pero hindi tayo bumitaw. Fifteen years ago, nabigyan tayo ng big break. Minsan nga, hindi ako makapaniwala na artista na pala ako. Pero syempre, hindi palaging sunny day. May mga challenges. Nadapa, may pagbuhos ng luha. Pero gusto kong sabihin sa’yo na hindi ako sumuko. Pagkadapa, bangon ulit. Pagkaiyak, hingang malalim then ngiti,” mensahe ni Kim.

Dream come true ang mga pinagdaanan ni Kim mula nang manalo siya sa “Pinoy Big Brother” hanggang ngayon kaya nagpasalamat din siya sa mga taong gumabay sa kanya.

“Gusto kong sabihin sayo na ‘yung simple dream natin na makita lang sa TV, naging inspirasyon na rin siya sa ibang tao kaya sobra akong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin… Huwag ka lang tumigil sa pagdadasal at sa pagtitiwala. Kapit ka lang ha. Kimmy, sana proud ka sa akin because I am now living our dream,” sabi pa niya.

Bongga rin ang production number ni Kim na may eksena pa sa helipad, dahil inawit niya ang hit songs niyang “Crazy Love,” “Mr. Right,” “’Wag Kang Bumitaw,” “Bawal Lumabas,” at ang latest single niyang “KIMMI.”

Napapakinggan na ang “KIMMI” sa iba’t ibang streaming platforms. Ito ang regalo ni Kim sa fans niya para ipagdiwang ang 15th anniversary niya sa showbiz.

(Dondon Sermino)