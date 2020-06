Kim gusto nang pakasal kay Xian

Siguro naman ay matutuldukan na ang mga haka-haka o chika na kesyo nagkakalabuan na sina Kim Chiu at Xian Lim. Na kesyo nang i-bashed si Kim ng todo, hindi man lang daw naramdaman ang suporta ni Xian bilang boyfriend.

Napanood namin ang interview ni Ruffa Gutierrez kay Kim. At dito nagpasalamat si Kim sa boyfriend. Siguro raw ito na yung pinakamaraming tawag sa kanya ni Xian, nang maging controversial siya dahil sa “Bawal Lumabas” statement niya na ngayon ay pinaka-hit song na yata sa panahon ng COVID-19.

Sa ngayon, wala naman daw siyang ibang guy na tinitingnan pa at wala naman daw siyang ibang mahal other than Xian. At tingin ni Kim, si Xian na nga ang makakasama niya habang buhay o pakakasalan niya, o gusto niyang pakasalan.

Nagpasalamat din si Kim dahil sa grabeng suporta na natatanggap niya dahil sa kanta niyang Bawal Lumabas. Marami man ang haters at bashers niya, mas marami pa rin ang supporters niya.

***

Lauren Young pinaligaya ang delivery boy

Napabilib ni Lauren Young ang ilang netizen dahil sa ginawa niyang pagtangkilik sa isang delivery boy, si @gerwinsantos na ready itong mag-deliver na naka-bike lang sa may kailangang ipa-deliver.

Ayon dito, ginagawa niya ito para kumita ng pera na pang-tuition fee niya. Nabasa ito ni Lauren at nag-DM (direct message) sa delivery boy na may ipapa-deliver siya. Hindi makapaniwala si @gerwinsantos na si Lauren nga ang nag-DM sa kanya.

Pinost nito ang picture nila nang pick-up-in niya ang papa-deliver nito. Pero bukod sa item, may hinanda pang food at handwritten si Lauren sa delivery boy.

Bahagi ng letter ni Lauren, “I connected to you instantly after seeing your tweet. The internet can be mean & scary at times, but for this moment, I believe it served its true purpose.”

***

Jak milyon ang kita sa YT

Kahit na wala pang trabaho talaga at halos tatlong buwan na naka-quarantine, mukhang hindi naman nainip o nag-aalala man lang si Jak Roberto.

Kung ang karamihan ay kakaba-kaba ang pakiramdam na hindi pa nagre-resume ang taping, si Jak Roberto ay tila patag lang dahil heto’t umabot na siya sa gold play button ng kanyang sariling You Tube account.

33 pa lang ang vlog entries ni Jak pero mahigit 1 million na ang followers niya. Kung million followers na si Jak, math lang ang katapat nito para malaman na milyones na rin ang kinikita niya sa sariling You Tube account.