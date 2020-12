Kim, Enchong ‘di na galit sa mga kalaban ng Dos

Manatiling konektado anuman ang mangyari. Iyan ang sigaw ng “Pinoy Big Brother Connect,” ang ika-siyam na season ng “PBB” na mapapanood simula sa Linggo (Dec. 6) sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, Kumu.

Kahit pa may pandemya, hindi dapat tumigil ang pag-abot sa pangarap tulad ng 14 na opisyal na housemate na napiling maging bahagi ng pinakamahaba at pinakamalaking reality show sa bansa. Makakasama ng sambayanan sa pagsubaybay sa teleserye ng totoong buhay ang mga host na sina Toni Gonzaga, Bianca Gonzalez, Robi Domingo, Kim Chiu, Melai Cantiveros, Enchong Dee, at Richard Juan.

Anyway, nag-trending nga noon ang mga nag-audition sa PBB na sumigaw noon ng ‘Yes to ABS-CBN shutdown’ at bantay-sarado nga `yon ng mga fan.

Para kay Kim, hindi siya kontra sa ginawa ng mga taong `yon, na matapos sumigaw na isara ang Dos, hayun at gustong maging Kapamilya.

“Welcome pa rin naman sila. At least alam nila sa sarili nila na matutupad ang pangarap nila sa tulong ng ABS-CBN o ng PBB. Hindi naman naghu-hold ng galit ang network. Lagi naman in the service of the Filipino ang ABS-CBN. So okey lang `yon,” sabi ni Kim.

“Gusto kong makausap sila, na nag-yes to shutdown sila tapos nag-apply. I want to learn, baka meron silang nakikita na hindi natin nakikita. At totoo ang sinabi ni Kim, na hindi naman kami in the service of the Kapamilya lang, kundi in the service of the Filipino people. At gusto ko rin magpasalamat sa kanila, kasi it only proves na meron kaming tama na ipinaglalaban,” sabi naman ni Enchong.

***

Bianca naluha sa pagbalik ng PBB

Emotional at naluha naman si Bianca Gonzales-Intal nang malaman niya na ibabalik ang PBB. Sa panahon nga raw ngayon ng pandemya, at sa nangyari sa ABS-CBN, sino ang mag-aakala na mabibigyan pa ng pagkakataon ang PBB.

Naalala niya na noong panahon na isasara ang Dos, nagdaan siya sa PBB house na madilim, at sabi nga niya, ang second home niya ay hindi na magbubukas ulit.

“Naiiyak ako. Ang bigat-bigat ng feeling. Kaya grabe ang ginhawa na naibigay. Ano ba `yan? Naiiyak ako! Kaya kahit new normal at iba ang set up ng lahat, masaya ako na mabibigyan ulit ng hope, happiness at inspiration ang mga tao. Pati ang mga staff ng PBB, nagbalik sila sa work. Heartwarming to see na naging part ng retrenchment months ago ang bumalik ngayon,” sabi ni Bianca na maluha-luha talaga.

***

Single mom, boksingero pasok sa ‘Bahay ni Kuya’

Anyway, mula sa sa mahigit 177,000 na nag-audition sa Kumu mula sa buong mundo, 14 na personalidad nga ang pinalad.

Kabilang sina Andrea Abaya (Ang Cheerdance Sweetheart ng Parañaque), Justin Dizon (Ang Courageous Cabalen ng Pampanga), Jie-Ann Armero (Ang Kwelang Fangirl ng Sarangani), Kobie Brown (Ang Charming Striker ng Parañaque), Chico Alicaya (Ang Striving Footballer ng Cebu), Mika Pajares (Ang Single Momshie-kap ng Bataan), Ella Cayabyab (Ang Ra-kweentera ng Quezon), at Kyron Aguilera (Ang Shy Biker Boy ng Butuan).

Sa mga susunod na araw makikilala na rin sina “Alluring Accountant ng Australia,” “Bunsong Boksingero ng General Santos City,” “Miss Malakas ng Misamis Oriental,” “Military Son ng Palawan,” “Makatang Marikit ng Pangasinan,” at “Dong Diskarte ng Zamboanga Del Sur” sa Kumu, “It’s Showtime,” at “TV Patrol.”

Bongga!