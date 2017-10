Kim Domingo, parang laing na habang nilalantakan, lalong sumasarap

By Joe Barrameda

Iba talaga si Kim Domingo lalo kapag binigyan siya ng project. Paghahandaan niya ito at all costs.

Tulad na lamang ng preparasyong ginawa niya para sa role niya sa Super Ma’am as Avenir Segovia. Aerial Yoga, Muay Thai, Arnis, Wushu at Pilates lang naman kasi ang pinagdaanan niya para mas gumanda ang action stunts niya against Super Ma’am na ginagampanan ni Marian Rivera.

Done 🥊 💦💦💦 #paghahanda #motivated #muaythai #boxing #midnightworkout #fitnesslife #sweaty #workforit A post shared by Kim Domingo (@therealkimdomingo) on Sep 28, 2017 at 8:31am PDT

Ibinahagi ito ng Asia’s Fantasy sa kanyang Instagram account. In fact, marami nga sa followers ni Kim ang hanggang ngayon ay hindi makapaniwala sa ginagawang training ni Kim. Kaya naman super proud sila sa kanilang idolo at laging inaabangan ang kanyang mga eksena sa primetime series.

Meanwhile, tuwang-tuwa naman ang mga mahal niya sa buhay, dahil sa ipinatikim niyang laing. Laing ni Kim nga ang tawag niya sa putahe na `yon, na siya raw mismo ang nagluto.

Marami nga ang nagsabi na si Kim ay parang laing na maanghang, na habang kinakain mo, habang nalalasa­han mo ang anghang, lalong sumasarap. At sa sobrang sarap, pagpapawisan ka raw talaga.

Ken Chan, inalay ang tagumpay kay Kuya Germs…

Emotional si Ken Chan dahil naalala niya ang kanyang namayapang ama-amahan sa showbiz, si Kuya Germs. Birthday nga ni Kuya Germs kamakailan.

“Tatay may movie na ako! Pangarap lang natin ‘to, diba? Sinabi mo sa akin noon balang araw magkakapelikula ako, ito na yun Tay. Miss na kita…miss na miss. Itong movie na ‘to ay birthday gift ko sa’yo Tay. Sana nagustuhan mo. Ikaw nang bahala sa amin ni Barang @barbaraforteza ah? Happy Birthday Master! Mahal na mahal kita,” ang mensahe ni Ken Chan para sa tatay niya sa showbiz na si Kuya Germs.

Kaya siguro patuloy rin ang paggabay sa kanya mula sa heaven ni Kuya Germs dahil hindi talaga siya nakakalimot. Ngayong natupad na ang pangarap niya, pinasalamatan niya si Kuya Germs dahil parte ito ng kanyang success.

Sure kaming proud na proud sa kanya nga­yon ang kanyang Tatay, kaya congratulations Ken!





Solenn, basag na basag kay Betong

Nakausap ko sina Solenn Heussaff at Be­tong Sumaya sa taping ng kanilang weekend comedy game show na All-Star Vi­deoke. Kitang-kita ang pagiging comfortable nila sa isa’t isa kaya naman very natural na ang banters nila tuwing taping.

Si Solenn nga, nagkuwento pa na sinabihan pala niya si Betong noon na asarin lang siya nang asarin para tuluyan nang mabasag ang awkwardness nila sa isa’t isa. Dati raw kasi, nagpapaalam pa ito.

Pero ngayon daw, natatawa na lang siya kasi sanay na sanay na ang Kapuso comedian na asarin siya. Lalo raw siyang natutuwa kapag binabasag siya nang husto ni Betong.

Wow, Betong, huh! Iba ka!