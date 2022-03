Kim Domingo, John Lloyd nangangamoy relasyon

Ang daming kinilig sa tandem nina John Lloyd Cruz, Kim Domingo.

Nag-guest nga si Kim sa sitcom ni Lloydie, ang ‘Happy ToGetHer’ na pinalabas noong Sunday, at super happy nga ng Kapuso star sa naging experience niya kay John Lloyd.

“Grateful to have had the opportunity to work with the one and only John Lloyd Cruz. My forever best actor!” sabi pa ni Kim.

At dahil nga sa photo nila, umulan ng tukso sa IG mismo ni Kim.

Ang iba, binubuyo na si John Lloyd na ligawan si Kim, dahil bukod sa maganda, makinis, maputi, mabait at higit sa lahat, single nga raw ito.

“Ang ganda mo Kim. Bagay kayo ni John Lloyd!”

“Dyosa at best actor, bagay na bagay.”

“Pareho kayong cute! Sana kayo na lang.”

“Naku Kim, sa lahat ng Kapuso, ikaw lang ang bumagay kay John Lloy.”

“Ayan, dream come true ka Kim, ha! Nakasama mo na agad ang crush mo.”

“OMG sana may chance in real life.”

“Sure ako, magiging couple kayong dalawa.”

“Matagal nang pangarap ni Kim si John Lloyd. Natulala siya oh.”

“Ako lang ba `yung nagi-imagine na magiging mag-asawa sila in the future.”

“Sa wakas, nag-tandem na kayo, dahil bagay talaga kayo.”

“Gawan na ng movie `yan.”

“Wow nagkatotoo ang panaginip ko, na mapapanood ko sina Kim at John Lloyd na magkasama sa TV. Movie na lang ang hihintayin ko.”

“Naku Kim, ramdam ko na mapapabilang ka sa mga bebe ni John Lloyd!”

Well…

Barbie sinumbatan si Diego: ‘Ako nga pala ang sinayang mo’

Magkahalong kilig, lungkot ang naramdaman ng mga fan nina Barbie Imperial, Diego Loyzaga sa nakikita nilang sitwasyon ng dalawa.

Masaya, at kilig sila, dahil nakikita nilang okey na ang kanilang mga idolo. Pero, lungkot sila, dahil feeling nila, baka umasa na naman sila, tapos sa wala rin pala mauuwi ang lahat.

Anyway, kaaliw nga ang palitan ng chika nina Barbie at Diego sa Instagram post ng aktres na kung saan ay kulay pula na nga ang kanyang buhok.

“B**ch u better be joking! Red hair! Finally thank you!” caption ni Barbie.

At biglang-bigla nga, nag-comment si Diego sa post na `yon ni Barbie.

“Poison Ivy!” reaksiyon ni Diego.

At kaloka, dahil biglang nag-react din si Barbie sa comment na `yon ni Diego.

“Ako nga pala `yung sinayang mo! Hahahahahaha!” sabi ni Barbie kay Diego.

“R u suuuuuure?” sagot ni Diego kay Barbie.

Siyempre, chika lang `yon ng dalawa. At maganda naman na nadadaan na nila sa joke ang lahat. Hindi nga sila tulad ng iba na sobrang bitter, matapos ang relasyon.

Pero, ang chika nga ng mga netizen:

“Maganda si Barbie. She already moved on. Mag-move on ka na rin!” – laydenjovena.

Wow, ha!