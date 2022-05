Kim dedma: Xian, Barbie ginawan ng tsismis sa hotel

Dapat bang maalarma si Kim Chiu sa mga tsismis ngayon kina Xian Lim, Barbie Imperial?

May mga blogger, social media influencer (kuno), website, na nagli-link kay Xian kay Barbie.

Nag-post kasi sa Facebook ang isang hotel na pinasasalamatan ang dalawa.

“Thank you so mucm Mr. Xian Lim & Ms. Barbie Imperial for staying at Hotel Rosario Mati!”

Makikita ang picture ng dalawa na nakangiti.

At siyempre, kung ano-anong komento na ang pinakawalan ng mga netizen sa dalawa. Ang iba, naglabas pa ng picture ni Kim na tila umiiyak, para bumagay sa binalita nila, o pinaandar nilang kuwento.

May iba naman na puro kalokohan ang komento, o naglaro na lang talaga.

Pero, nakakaalarma lang na habang sinusulat ito, nagpasalin-salin na rin sa ibang websites ang kuwento nili-link si Xian kay Barbie.

Kahit may mga netizen na rin ang nagsasabing kuha `yon sa isang miting de avance, noong nangampanya nga sina Xian at Barbie.

Anyway, ang totoong kuwento, ayon sa mga may kinalaman sa event, o miting de avance:

“Photo was taken May 7, 2022. They were invited for a miting de avance of a political party in Mati City. Free stay sila sa hotel (separate rooms obviously), because they were considered as special guests.

“To all marites, especially Mr. Gaza who posted this photo for clout, ingat sa pag-spread ng fake news.”

Well, kung titingnan mo nga naman, wala naman sanang masama sa posting na `yon. Natural lang na pasalamatan ang mga artista kapag nag-stay sila sa isang hotel. Malaking tulong din kasi `yon para ma-promote ang kanilang hotel, lalo na kung libre naman ang mga artista.

Ang masama lang talaga ay ang takbo ng utak ng ibang tao. Na ang iba ay nag-tag pa kay Kim, na parang may hindi alam si Kris, o dapat may malaman si Kim.

Hindi maganda na parang may nagpapalabas na may something kina Xian at Barbie, di ba?

Well, kung ako nga kay Kim, dedma na lang sa fake news. Na hindi na kaialngan ang spokesperson para maglabas siya ng statement. Hahahaha!

At so far naman, base sa mga Instagram post ni Kim, dedma lang talaga siya, dahil panay lang ang post niya ng mga OOTD niya, ha!

“Life is short. Be you, have fun!” ang sabi lang ni Kim.

Well, alam na alam naman ni Kim kung aling battle ang dapat pagtuunan ng pansin, di ba?

Ganun din naman si Xian, na tungko lang sa teleserye niyang ‘False Positive’ sa GMA 7, kasama si Glaiza de Castro, ang pinu-post niya.

Lalo na ngayon na unti-unti ay natatanggap nga niya na buntis na siya sa ‘False Positive’, na kinatutuwa ng mga manonood, dahil kakaiba nga raw ang kuwento, at aliw talaga ang mga eksena nina Xian at Glaiza.

Well…

Wetpaks ni Yassi pinag-awayan ng magdyowa

Ang daming naaliw sa hawak na ‘tabo’ ni Yassi Pressman, oh!

Aliw na aliw rin kasi si Yassi na ipagmalaki ang experience niya sa probinsya, na naligo siya gamit ang tabo. Aba, sa panahon ngayon, na lahat ay de-pindot na, kakaiba na nga naman ang gumamit ka ng tabo, lalo na at isa kang sikat na artista.

Pero si Yassi, super enjoy nga.

“Tabo showers sa camping sa probinsya!” sabi ni Yassi, kasunod ang pagpu-promote ng gamit niyang creamsilk.

Pero siyempre, sa photo na `yon ni Yassi ay may kakaibang lumabas. At lantad na lantad nga ang maputi, busog na busog na wetpaks ni Yassi.

“Swimmie rolled up, some cellulite visible and a couple bruises on my leg from carrying all the weight of the camping gear, but whatever. I’m a woman & those things happen. #YassLetsGetIt round 2 coming soon!” sabi ni Yassi.

I’m sure, nag-zoom ang lahat, lalo na ang mga manyakol na boylet. At sa totoo lang, wala naman akong makitang cellulites, o pasa, ha! Ang mas nangibabaw ay ang matambok, makinis na puwet ni Yassi.

Kaaliw rin ang mensahe ng ibang lalake na dahil sa wetpaks ni Yassi, nag-away sila ng dyowa niya, ha! Hahahaha!