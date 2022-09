Kim damay sa lakas ni bagyong Gardo

Halos magkasing-level ng lakas ang bagong bagyo at ang sinasabing super typhoon na si Gardo, at si Kim Chiu.

Nawindang nang husto si Kim at napaisip kung bakit kasabay niya sa lakas sa social media ang bagyong nabanggit.

Pangalawa kasi sa most trending si Kim at nangunguna na nga si super typhoon Gardo.

Isang netizen na si @JMazarla ang nag-tweet sa pagkakaposisyon ni Kim bilang trending.

“On the 2nd spot top trending #KimChiu @prinsesachinita,” sabi ng netizen.

Kalakip ang screenshot na nagpapakita na pumapangalawa nga si Kim sa bagyong Gardo sa top trending topic.

Hindi maintindihan ni Kim kung bakit siya nag-trending kaya naman nagpahayag ito ng kaba sa hindi malamang dahilan.

Sabi ni Kim, “Kinabahan ako ng slight! Ano meron. But thank you!!! #Always malapit na September,” banggit nito sa lalabas na movie nila ng kasintahang si Xian Lim.

Hindi rin maipaliwanag ng fan na si @MoretoNayumi kung bakit trending ang idol niya. Sa paniniwala nito ang estado ni Kim sa karera nito sa showbiz ang rason kung bakit sya trending.

“Look @prinsesachinita effortless ‘yan hindi kami nag-usap-usa para mag-trend ka. 10PM til now. Parang 24 hours trending ahh. Wag kang kabahan. Proud at happy lang kami sa’yo from Showtime, ABS-CBN ball to u’r Photoshoot and highlights ng achievements/ awards mu na rin.”

Janella ayaw patalbog kay De Leon

Kung hindi siguro nag-Valentina si Janella Salvador baka hindi ito napag-uusapan at nabibigyan ng importansya ngayon.

Hindi pa ngangalahati sa buong season ang “Darna”, may malakas na hatak na agad sa entertainment at fashion world si Janella.

Siya nga ang featured star sa Metro Mag at masisilip na ang kopya sa website nito. Ang taray nga ni Janella sa kanyang mga photo shot na nagpapakita hindi lang ng kanyang ganda at kaseksihan, kundi ng karakter nito bilang si Valentina.

Sinakyan ni Janella ang pag-build up sa kanyang kontrabida character ng magazine.

“Serving you big, big trouble with @metromagph!” sabi ni Janella.

Ayaw ngang pakabog ni Janella sa “Darna” na si Jane de Leon na nauna na ngang na-feature sa ilang mga fashion magazine.

Nakasulat sa caption ng cover shot ni Janella ang “Here comes big big trouble, Janella Salvador is Valentina.”