Kim Chiu todo nganga kay Stephen Curry

Bidang-bida si Kim Chui dahil isa siya sa mga artistang nakatabi at nagkaroon ng picture katabi ang NBA Superstar na si Stephen Curry nang bumisita sa bansa nitong nakaraang mga araw.

Fan na fan ang Chinita Princess na todo nganga sa pic niya katabi si Curry na daig pa ang tumama sa jackpot sa lotto, huh!

“O.M.G to the nth le­vel!!!! #Stephen Curry in the HOUSE!!!! @stephencurry30 #ngitingtagumpay.

“I really don’t have an idea of meeting him today in person, accept defeat na ako but tito @bcloma called this afternoon saying may ticket siya so since the shoot got cancelled!!! I resched my asap reh and went straight to MOA!!!

“Who would have thought from #thatfeeling #hanggang Tshirtnlang will become into reality!!!

“He s super nice, takes pictures here and there with autograph pa on the side!!!! Thank you @gretchenho for taking the pictures!!! Grabe roller coaster fan girl experience!!! Love his family!! Hi @ayeshacurry thank you again and again,” bahagi ng caption ni Kim.

Binati si Kim ng ka-loveteam na si Xian Lim at iba pang showbiz celebs gaya nina Bianca Gonzales, Grae Fernandez at iba pa.

Ang shooting ng Regal movie na One Great Love ang tinatapos ni Kim kasama sina Dennis Trillo at JC de Vera ang tinutukoy niyang shooting.

Ilan pa sa mga celebs natin ang nakigulo sa pagdating ni Curry ay sina Enrique Gil, Andrei Felix

***

Derrick palaban sa hubaran kina Ruru, Jak

Makikipagsabayan si Derrick Monasterio kina Jak Roberto at Ruru Madrid sa paglalantad ng kurbadong katawan at matatambok na pandesal ngayong nalalapit na ang showing ng movie nila ni Sanya Lopez na Wild & Free!

Sa pelikulang ito, nagpatalop talaga si Derrick dahil bahagi ito ng launching niya bilang mature actor, huh! Eh wala namang insecurities ang Kapuso hunk na magpakita ng katawan kaya walang naging problema sa kanya ang direktorang si Connie Macatuno, huh!

Kaya naman dapat tabi-tabi muna Ruru at Jak dahil hindi kayo uurungan ni Derrick sa pagandahan ng katawan at pakinisan, huh!