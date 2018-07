Kim Chiu super tili sa pag-shoot ni Xian

Kung matatandaan, ang dahilan talaga kung bakit umuwi sa Pilipinas si Xian Lim noon ay dahil gusto niya talagang maging isang professional basketball player.

‘Yun nga lang, nabigyan siya ng break sa showbiz, na-in love kay Kim Chiu, kaya ang pangarap niyang ito ay naisantabi niya for a while.

Pero, ‘yun na, kapag ang isang bagay ay hindi talaga naaalis sa iyong puso’t isipan, babalik-balikan mo ito at bibigyan mo talaga ng pagkakataon na maisakatuparan.

Ito ngayon ang nangyari sa Kapamilya actor na kahit paminsan-minsan ay nagsu-shoot pa rin ng bola during his free time, pero this time ay iba na dahil bahagi na siya ng Maharlika Pilipinas Basketball League team ng Mandaluyong El Tigre.

Naglaro na siya for the first time sa court as a professional basketeer at tinalo nila ang kalabang Pasig Pirates na malayo ang kanilang lamang.

Well, hindi lamang siya ang masaya sa kanyang tagumpay sa kanyang pagbabalik sa kanyang first love, kundi maging ang love of his life na very supportive sa kanya.

Nai-imagine na naming kung paano sumigaw si Kim ng ‘Shoot, shoot,’ sa matining niyang boses, noh?

Korek!